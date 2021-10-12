Хронічна втома і проблеми з кишечником: нутриціолог назвала головні ознаки кандиди

Втома (навіть хронічна) або проблеми з кишечником багатьом людям не здаються чимось незвичайним: таке трапляється з кожним, кажуть вони собі. У той же час ці симптоми можуть вказувати на кандиду, яку краще лікувати, поки вона не стала причиною інших захворювань.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram розповіла, як позбутися кандиди в домашніх умовах.

Кандида - це дріжджоподібна інфекція, стійка до більшості фармацевтичних препаратів і здатна викликати різні серйозні захворювання.

Candida albicans є найпоширенішим типом дріжджової інфекції, виявленої в роті, кишечнику, піхві, може проявлятися також на шкірі і слизових. Якщо імунна система функціонує нормально, кандида не має влади над організмом.

Потрібно пити теплий бульйон і багато чистої води (фото: pexels.com)

Однак, якщо імунна система функціонує неправильно, інфекція може мігрувати в інші області тіла, включаючи кров і оболонки серця або мозку, викликаючи серйозні симптоми інвазивного кандидозу.

Кандида - це грибок, який при допустимих значеннях допомагає в засвоєнні поживних речовин. Але, коли цей грибок починає надмірно рости в травному тракті, він починає руйнувати стінки кишечника і проникати в кровотік. Це вивільняє інші токсини, викликаючи синдром роздратованого кишечника.

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Коли природний рН-баланс вашого організму порушується, дріжджі кандиди можуть вийти з-під контролю, створюючи системну проблему. Харчування має вирішальне значення в лікуванні кандиди.

Синдром розростання кандиди - це хронічне захворювання, побічним ефектом якого стає алергія або непереносимість до різних продуктів. Найчастіше до молочка, яєць, кукурудзи і глютену.

Чому розростається кандида

Існує багато можливих причин кандиди, але основне - це харчування з вмістом цукру, рафінованих вуглеводів і алкоголю. Цим харчується кандида.

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А також:

прийом антибіотиків

прийом протизаплідних пероральних засобів

місцеві оральні кортикостероїди (наприклад, кортикостероїдні інгалятори при астмі)

хіміо- та променева терапія

діабет 1 і 2 типу

ослаблена імунна система

Похая робота шлунково-кишкового тракту може вказувати на наявність кандиди в організмі (фото: pexels.com)

9 симптомів кандиди

Розростання кандиди іноді важко діагностувати. Цей тип системної дріжджовий інфекції у різних людей має різні прояви. Симптоми кандиди, на які слід звернути увагу:

Хронічна втома Постійно поганий настрій Інфекції піхви, що постійно повторюються Білий наліт на язиці Синусити Проблеми з кишечником Мозковий туман Грибкові інфекції шкіри та нігтів Гормональний дисбаланс

Рафінований цукор живить кандиду (фото: pexels.com)

Як лікувати кандиду⠀

Правильне лікування кандиди допомагає приборкати розростання дріжджів за допомогою очищення травного тракту і введення здорових бактерій - борців з кандидою.

В ідеалі, варто звернутися до фахівця з харчування і способу життя, щоб він допоміг позбутися від кандиди повністю.

Самостійно можна почати з простого: протягом двох тижнів пити тільки воду і овочевий бульйон з органічних і біо-: цибулі, часнику, селери, капусти, морської солі, чистої води.

Протягом дня пийте теплий бульйон і багато чистої води.