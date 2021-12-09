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Недорогі та суперкорисні: нутриціолог назвала три продукти на зиму, які посилять імунітет

Автор: Тетяна Турчанікова

Зараз дуже модно закуповуватися "натуральними" засобами в аптеках і пити їх жменями, щоб посилити імунітет взимку.

Нутриціолог Катерина Йенсен у своєму блозі про корисне харчування розповіла, поки кожен розбереться з харчуванням, не варто і мріяти про ефекти від усіх цих "чарівних пігулок".

Ефект від них буде в кращому випадку мінімальним, а в гіршому - нульовим або навіть негативним.

"Не варто викидати гроші на вітаміни і БАДи в баночках. Краще почніть з головного: включіть в свій щоденний раціон ті продукти, які воістину мають лікувальний ефект.

Наприклад, три з них просто зобов'язані бути у вашому холодильнику. Їх не тільки можна купити в будь-якому магазині, але ще і зовсім недорого! Зате користі від них - вагон!".

Капуста завжди повинна бути в холодильнику (фото: pexels.com)

Отже, які зимові суперфуди повинні бути у вашому холодильнику:

Зимовий суперфуд № 1: буряк

Чим корисний:

  • нормалізує підвищений тиск за рахунок вмісту нітриту, який розширює судини і артерії, дозволяючи крові спокійніше проходити по ним,
  • багатий клітковиною, а тому усуває запори,
  • зміцнює імунітет, бо буряк є пребіотиком - а саме годує нашу корисну мікрофлору, яка і допомагає в роботі імунітету,
  • захищає нас від старіння, адже каротиноїди в буряку захищають жири від окислення. А саме жири відповідають за якість клітинних оболонок - і в підсумку за наше здоров'я і зовнішній вигляд,
  • регулює рівні холестерину за рахунок містяться в буряку каротиноїдів,
  • допомагає нашим генам в правильній роботі, бо містить багато фолієвої кислоти. А це дуже важливо при плануванні вагітності (і в перший триместр),
  • покращує гостроту зору.

Зимовий суперфуд № 2: капуста білокачанна

Відразу обмовлюся: квашена капуста корисніша подвійно, бо містить ще й натуральні пробіотики, які утворюються в процесі ферментації. Отже, чим корисна капуста:

  • є пребіотиком, тому як містить багато клітковини, яка годує нашу корисну мікрофлору,
  • усуває запори (за рахунок вмісту тієї самої клітковини),
  • допомагає при рясних місячних, ендометріозі, фіброаденомах і міомах, бо містить речовини, які регулюють баланс естрогенів в організмі,
  • уповільнює старіння і бореться з інфекціями, бо містить речовини (ізотіоціанати), які мають ефект антиоксидантів,
  • додає сил і бадьорості, допомагає клітинам "обзаводитися" новими мітохондріями - ті "міні-заводики" в клітинах, які і виробляють нашу енергію,
  • знижує найрізноманітніші запальні реакції - від герпесу і застуди до уповільнених, але постійних болів в суглобах та інших тканинах (адже больовий сигнал - це і є сигнал про запалення),
  • допомагає в детоксикації, бо містить речовини, що допомагають печінці здійснювати свої функції,
  • захищає від раку грудей (!), бо містить DIM (Di-indolmethan), який допомагає печінці готувати естрогени до виведення з тіла,
  • сприяє здоров'ю кісток, містить калій (який потрібен для правильної роботи кальцію).

Всім доступний суперфуд (фото: pexels.com)

Зимовий суперфуд № 3: морква

Чим корисна:

  • також є пребіотиком, містить багато клітковини, яка годує нашу корисну мікрофлору,
  • як і капуста, і буряк, усуває запори (за рахунок вмісту тієї самої клітковини),
  • надає шкірі красивий золотистий відтінок - навіть без засмаги! за рахунок того, що багата каротиноїдами,
  • захищає нас від старіння, адже каротиноїди захищають жири від окислення. А саме жири відповідають за якість клітинних оболонок - і в підсумку за наше здоров'я і зовнішній вигляд,
  • регулює рівні холестерину за рахунок містяться в буряку каротиноїдів,
  • покращує зір також за рахунок високого вмісту каротиноїдів.

Ось така величезна кількість користі - всього в одному продукті харчування! Адже кожен, буквально кожен (!), овоч "напханий" корисними мікроелементами та іншими речовинами, які ви ніколи не отримаєте в таких же кількостях і в такому, ретельно підібраному природою, складі, як у звичайній їжі.

Раніше дієтолог розповіла, як не допустити ожиріння у дитини.

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