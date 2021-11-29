Є в будь-якому маркеті: нутриціолог назвала топ продуктів для щитовидної залози

Робота щитовидної залози гіперважлива як для жіночого, так і для чоловічого організму, незалежно від віку, адже вона, по суті, є "королевою ендокринного балу", саме вона є "головним регулятором" метаболізму.

Її "поганий настрій", збій в роботі ЩЗ відразу позначиться на обміні речовин, зростанні і розвитку організму. Навіть невеликі зміни в структурі / функціонуванні ЩЗ можуть привести до важких пошкоджень інших органів і систем.