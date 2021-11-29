Є в будь-якому маркеті: нутриціолог назвала топ продуктів для щитовидної залози
Робота щитовидної залози гіперважлива як для жіночого, так і для чоловічого організму, незалежно від віку, адже вона, по суті, є "королевою ендокринного балу", саме вона є "головним регулятором" метаболізму.
Її "поганий настрій", збій в роботі ЩЗ відразу позначиться на обміні речовин, зростанні і розвитку організму. Навіть невеликі зміни в структурі / функціонуванні ЩЗ можуть привести до важких пошкоджень інших органів і систем.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум.
Які продукти любить щитовидна залоза (фото: pexels.com)
Тож ми просто зобов'язані підтримувати здоров'я щитовидної залози, а також всіляко попереджати виникнення різних патологій. І не повірите - все це можливо за допомогою збалансованої дієти. Тим більше, що продукти з необхідними вітамінами і мінералами - доступні в кожному магазині.
Топ продуктів, корисних для щитовидної залози
- Яблука, груші, сливи: багаті желатиновими волокнами і пектинами, що сприяють виведенню з організму важких металів. А такі метали часто накопичуються саме через гіпотиреоз.
- Гарбузове насіння і масло з нього: високий вміст цинку в насінні допоможе провести профілактику його дефіциту. Цинк - прямий учасник процесів профілактики гіпотиреозу. Він стимулює в гіпофізі рецептори гормонів, завдяки чому ЩЗ відправляється сигнал збільшити або зменшити обсяг вироблення, також цинк допомагає переробити вироблені гормони в активну форму.
- Бразильський горіх і часник: найбагатші джерела селену, наприклад, всього 1-2 горіха в день дозволяють отримати добове дозування. Селен нарівні з йодом бере участь в процесах синтезу Т3 і Т4. При дефіциті селену один йод не зможе впоратися.
- Часник також - багате джерело селену, необхідно пам'ятати, що мікроелемент міститься в рослині, вирощеному на грунтах, що містять селен (не підходить часник, вирощений в азіатських країнах на грунтах, бідних селеном).
- Сочевиця і спіруліна. Багаті анімокислотою, з якої щитовидна залоза "добуває" матеріали для подальшого перебудування їх в гормони.
Яблука очищають організм (фото: pexels.com)
- М'ясо краба. Містить цинк і вітамін В12. Ці вітаміни стимулюють імунітет організму і підтримують роботу щитовидної залози. Низький рівень В13 може привести до анемії, порушення травлення і запалення.
- Субпродукти. Багаті джерела гемового заліза і міді, підтримують функцію щитовидки, профілактика анемії. Мідь - важливий елемент антиоксидантного захисту організму. Особливо важливий баланс мікроелементів цинк - мідь.
- Водорість. Багате джерело природного йоду, містить багато заліза.
Також важливо не допускати дефіциту вітаміну Д, це може привести до гіпотеріозу.
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