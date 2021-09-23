Ефективніше за аптечні засоби: нутриціолог розповіла, як вберегтися від вірусів восени
Кожен в період перших холодів задається питанням: як підвищити імунітет і не захворіти сезонним ГРВІ? Чим підтримати здоров'я восени? Один з найголовніших вітамінів для імунітету - вітамін С.
Та не поспішайте бігти в аптеку за порошками: набагато ефективніше аптечних форм буде натуральний вітамін С. Чорна шипшина (не червона, саме чорна) містить від 1500 мг природного вітаміну С.
Про це в своєму Instagram розповіла Нутриціолог, фахівець з харчування, Вероніка Натуромама.
Крім лимонів, є ще джерела вітаміну С (фото: pexels.com)
Природний вітамін С в рази ефективніше аптечних форм і БАДів, так як містить комплекс флавоноїдів, які захищають молекули вітаміну С від окислення.
Натуральний вітамін С краще засвоюється організмом, потрібна менша кількість вітаміну, ніж в порошку. Не володіє побічними ефектами, як порошок, - наприклад , не сприяє формуванню каменів у нирках.
Молекула вітаміну С в організмі може переходити в нестабільну форму, практично втрачаючи корисні властивості. Флавоноїди допомагають запобігти цьому, тим самим дозволяючи організму максимально використовувати вітамін С.
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Натуральний вітамін С: рецепт
Настій шипшини - найпростіший і найефективніший спосіб отримати вітамін С.
Спосіб приготування:
- подрібніть шипшину (можна в кавомолці). Якщо немає кавомолки, можна потовкти шипшину, коли вона завариться. Насипте жменю шипшини в термос або скляну банку, залийте окропом.
- Оберніть банку рушником, поставте в тепле місце настоюватися 5-8 годин, можна на ніч, термос обертати не потрібно.
- Вітамін С швидко окислюється на повітрі, при кип'ятінні і при зіткненні з металом. Це в меншій мірі стосується природного вітаміну С, який в продукті йде спільно з поліфенолами.
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