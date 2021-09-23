Ефективніше за аптечні засоби: нутриціолог розповіла, як вберегтися від вірусів восени

Кожен в період перших холодів задається питанням: як підвищити імунітет і не захворіти сезонним ГРВІ? Чим підтримати здоров'я восени? Один з найголовніших вітамінів для імунітету - вітамін С.

Та не поспішайте бігти в аптеку за порошками: набагато ефективніше аптечних форм буде натуральний вітамін С. Чорна шипшина (не червона, саме чорна) містить від 1500 мг природного вітаміну С.

Про це в своєму Instagram розповіла Нутриціолог, фахівець з харчування, Вероніка Натуромама.