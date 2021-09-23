Эффективнее аптечных средств: нутрициолог рассказала, как уберечься от вирусов осенью

Каждый в период первых холодов задается вопросом: как повысить иммунитет и не заболеть сезонным ОРВИ? Чем поддержать здоровье осенью? Один из самых главных витаминов для иммунитета - витамин С.

Но не спешите бежать в аптеку за порошками! Гораздо эффективнее аптечных форм будет натуральный витамин С. Черный шиповник (не красный, именно черный) содержит от 1500 мг природного Витамина С. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог, специалист по питанию, Вероника Натуромама.

Кроме лимонов, есть еще источники витамина С (фото: pexels.com) Природный Витамин С в разы эффективнее аптечных форм и БАДов, так как содержит комплекс флавоноидов, которые защищают молекулы витамина С от окисления. Натуральный витамин С лучше усваивается организмом, требуется меньшее количество витамина, чем в порошке. Не обладает побочными эффектами, как порошок, - например, не способствует формированию камней в почках. Молекула витамина С в организме может переходить в нестабильную форму, практически теряя полезные свойства. Флавоноиды помогают это предотвратить, тем самым позволяя организму максимально использовать витамин С. Лучшее на осень: нутрициолог дала рецепт простого блюда для ускорения метаболизма Никаких осенних простуд! (фото: pexels.com) Натуральный витамин С: рецепт Настой шиповника - самый просто и эффективный способ восполнить витамин С. Способ приготовления: измельчите шиповник (можно в кофемолке). Если нет кофемолки, можно растолочь шиповник, когда он заварится. Насыпьте горсть шиповника в термос или стеклянную банку, залейте кипятком.

Оберните банку полотенцем, поставьте в теплое место настаиваться 5-8 часов, можно на ночь. термос оборачивать не нужно.

Витамин С быстро окисляется на воздухе, при кипячении и при соприкосновении с металлом. Это в меньшей степени касается природного витамина С, который в продукте идет совместно с полифенолами.