Екстрена допомога: дієтолог розповіла, як назовсім позбутися герпесу

Вірус герпесу давно атакував більшу частину планети, а особливо добре він себе "почуває" в осінній період.

Про це розповіла у своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва. Вона детально розповіла, як їй вдалося побороти вірус самостійно.

Перше, що потрібно робити, коли з'являються натяки герпесу, обробити уражені місця колоїдним сріблом. Якщо встигнете зреагувати вчасно, то є шанс зупинити висипання. Це екстрена допомога.

Як швидко прибрати герпес (фото: pexels.com)

Але що робити, якщо вірус герпесу є в організмі - і в дуже високих показниках. З ним треба розбиратися, і чим раніше, тим краще. Це не тільки естетична проблема, віруси герпесу асоціюються з набагато більш серйозними проблемами. Не хочу лякати, повірте на слово.

Є антибіотик, який застосовують при лікуванні герпесу. Як ви здогадуєтеся, я не рекомендую його використовувати. Не факт, що вб'єте герпес, а ось залишки своєї мікрофлори доб'єте точно, плюс токсичне навантаження на печінку і нирки.

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Щоб не довелося ходити в масці, поки герпес не пройде (фото: pexels.com)

Як прибрати герпес: поради дієтолога

Колоїдне срібло - спектр впливу поширюється на 650 видів бактерій, тоді як спектр дії антибіотиків 5-10 видів. Тут все очевидно.

Додам тільки, що колоїдне срібло можна давати дітям з перших днів життя. І я кажу саме про срібло високого ступеня очищення, за всіх виробників не ручаюся.

За дАрко - це рослинний аналог антибіотиків. Я дуже люблю цю добавку, тому що у неї дуже висока ефективність в боротьбі з вірусами, бактеріями, грибами, паразитами. Її успішно використовують навіть при онкозахворюваннях.

Котячий кіготь - комплекс з ункарії, астрагалу та ехінацеї. Застосовується при різного роду інфекціях: вірусних, бактеріальних, грибкових. Дуже добре справляється з оперізуючим лишаєм і генітальним герпесом.