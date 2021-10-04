Экстренная помощь: диетолог рассказала, как насовсем избавиться от герпеса

Вирус герпеса давно атаковал большую часть планеты, а особенно хорошо он себя "чувствует" в осенний период.

Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева. Она подробно рассказала, как ей удалось побороть вирус самостоятельно.

Первое, что нужно делать, когда появляются намеки герпеса, обработать пораженные места коллоидным серебром. Если успеете среагировать вовремя, то есть шанс остановить высыпания. Это экстренная помощь.

Как быстро убрать герпес (фото: pexels.com)

Но что делать, если вирус герпеса есть в организме - и в очень высоких показателях. С ним надо разбираться, и чем раньше, тем лучше. Это не только эстетическая проблема, вирусы герпеса ассоциациируются с гораздо более серьезными проблемами. Не хочу пугать, поверьте на слово.

Есть антибиотик, который применяют при лечении герпеса. Как вы догадываетесь, я не рекомендую его использовать. Не факт, что убьете герпес, а вот остатки своей микрофлоры добьете точно, плюс токсическая нагрузка на печень и почки.

Для ускорения метаболизма: врач дала рецепт пуленепробиваемого кофе

Чтобы не пришлось ходить в маске, пока герпес не пройдет (фото: pexels.com)

Как убрать герпес: советы диетолога

Коллоидное серебро - спектр воздействия распространяется на 650 видов бактерий, тогда как спектр действия антибиотиков 5-10 видов. Здесь все очевидно.

Добавлю только, что коллоидное серебро можно давать детям с первых дней жизни. И я говорю именно про серебро высокой степени очистки, за всех производителей не ручаюсь.

По дАрко - это растительный аналог антибиотиков. Я очень люблю эту добавку, т. к. у нее очень высокая эффективность в борьбе с вирусами, бактериями, грибами, паразитами. Ее успешно используют даже при онкозаболеваниях.

Кошачий коготь - комплекс из ункарии, астрагала и эхинацеи. Применяется при различного рода инфекциях: вирусных, бактериальных, грибковых. Отлично справляется с опоясывающим лишаем и генитальным герпесом.