Їм і не наїдаюся: дієтолог назвала причини і запропонувала рішення

Може, ви дійсно реально мало їсте?

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Часто дівчата, які хочуть схуднути урізують калорійність до 1200 ккал, а то й менше. Але це і є мало! Це менше основного обміну.

Сидячи на такий калорійності, ви ризикуєте не схуднути, так як прийдете до метаболічної адаптації.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Досить вуглеводів ви вживаєте?

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Так, навіть при схудненні вуглеводи потрібні і повинні складати ~50% від раціону, не потрібно їх боятися.

Чи досить жирів у вашому раціоні?

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Історія, як і з вуглеводами. Багато боятися вживати будь-які жири і виключає їх по максимуму. Будете їсти мало жирів - будуть проблеми з гормональним фоном.

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Досить об'ємні порції?

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Так, для схуднення не настільки важливо, з'їсте ви бутерброд або повноцінний обід, а якщо є проблеми з почуттям голоду, то краще вибирати більш об'ємні страви. Не ПП батончик, а гарнір, білкова складова і клітковина. Як правило, будь-фітнес батончик вагою 50-70 р = по калорійності повноцінного обіду.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У вашому раціоні повинні бути присутніми різні джерела вуглеводів, білків, жирів.

Вуглеводи - крупи, макарони, картопля, хліб, бобові, фрукти (і не треба демонізувати ні один з цих продуктів);

Білки: м'ясо, риба, птиця, яйця, сир, твердий сир;

Жири: рослинні олії, горіхи, різне насіння, вершкове масло, вершки, авокадо, оливки, і навіть сало.

Всі ці продукти повинні збиратися в повноцінний пазл і вкладатися в вашу норму білків, жирів, вуглеводів.