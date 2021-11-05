Їсти чи не їсти? Дієтолог чесно розповіла, чи варто відмовлятися від молочки і чому

В першу чергу варто нагадати, що молочні продукти містять досить багато поживних речовин: фосфор, магній, вітамін D, білок і особливо кальцій, який допомагає зміцнити кістки і необхідний для інших функцій, таких як скорочення м'язів і передачі нервових імпульсів.



В цілому, більшість досліджень про вплив молочних продуктів показують, що молоко корисно для здоров'я кісток і серцево-судинної системи!



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Більш того, після епохи "знежирених" дієтологічних інтервенцій все ж було доведено, що більше користі ми отримаємо від жирних молочних продуктів, ніж від знежирених.



Згідно з цілою низкою наукових публікацій було доведено, що для здорової людини вживання в їжу молочних продуктів з насиченими жирами не є настільки шкідливим, як передбачалося.



Однак з вживанням молочних продуктів пов'язано і ряд інших інтервенцій, зокрема впливу лактози і казеїну (особливо на людей чутливих до даних нутрієнтів).



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але в залежності від виду молочних продуктів цих нутрієнтів може бути більше або менше:

чим вище вміст жиру в молочному продукті, тим менше в ньому лактози. В цьому відношенні найбільш переносимими продуктами є вершкове масло, масло ГХІ і витримані сири.

згущене молоко і морозиво часто не викликають непереносимості - це пов'язано більше з особливостями розщеплення, так як молочні продукти містять велику кількість цукру не вимагають синтезу лактози (там більше зв'язок через альфа-глюкозидазу).

Дійсно, у деяких людей при зміні раціону і зменшенні або виключенні молочних продуктів ми бачимо помітні поліпшення. Але це стосується людей, у яких є для цього медичні показання!



Якщо таких показань немає, то все ж присутність молочних продуктів в раціоні є важливим елементом доставки багатьох мікро-, макронутрієнтів і частиною збалансованого раціону.