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Їсти чи не їсти? Дієтолог чесно розповіла, чи варто відмовлятися від молочки і чому

Автор: Ольвія Агаркова

Молочні продукти останнім часом викликають все більше дискусій і, схоже, мають суперечливі рекомендації.

Дієтолог Ольга Безугла запропонувала в Instagram розібратися, чи варто виключати молочку з меню або бояться її не слід.

В першу чергу варто нагадати, що молочні продукти містять досить багато поживних речовин: фосфор, магній, вітамін D, білок і особливо кальцій, який допомагає зміцнити кістки і необхідний для інших функцій, таких як скорочення м'язів і передачі нервових імпульсів.

В цілому, більшість досліджень про вплив молочних продуктів показують, що молоко корисно для здоров'я кісток і серцево-судинної системи!


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Більш того, після епохи "знежирених" дієтологічних інтервенцій все ж було доведено, що більше користі ми отримаємо від жирних молочних продуктів, ніж від знежирених.

Згідно з цілою низкою наукових публікацій було доведено, що для здорової людини вживання в їжу молочних продуктів з насиченими жирами не є настільки шкідливим, як передбачалося.

Однак з вживанням молочних продуктів пов'язано і ряд інших інтервенцій, зокрема впливу лактози і казеїну (особливо на людей чутливих до даних нутрієнтів).


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але в залежності від виду молочних продуктів цих нутрієнтів може бути більше або менше:

  • чим вище вміст жиру в молочному продукті, тим менше в ньому лактози. В цьому відношенні найбільш переносимими продуктами є вершкове масло, масло ГХІ і витримані сири.
  • згущене молоко і морозиво часто не викликають непереносимості - це пов'язано більше з особливостями розщеплення, так як молочні продукти містять велику кількість цукру не вимагають синтезу лактози (там більше зв'язок через альфа-глюкозидазу).

Дійсно, у деяких людей при зміні раціону і зменшенні або виключенні молочних продуктів ми бачимо помітні поліпшення. Але це стосується людей, у яких є для цього медичні показання!

Якщо таких показань немає, то все ж присутність молочних продуктів в раціоні є важливим елементом доставки багатьох мікро-, макронутрієнтів і частиною збалансованого раціону.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Дік навчила, як обмежити споживання солодощів.

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