Це працює: нутриціолог навчила, як не набрати зайвих кіло за свята

Починаються святкові дні. Веселощі, застілля і салати тазиками. І це той момент, коли ми їмо абсолютно все. Неначе нам весь рік забороняли їсти - а в останній день року сказали: А тепер можна!

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, як увійти рік спокійно, без зайвих кілограмів і без проблем зі шлунком.

Що їсти і пити на Новий рік (фото: pexels.com)

Як не поправитися після Нового року: правила, які працюють

1. Головний фактор-настрій

Треба налаштуватися приготувати різноманітні, але корисні страви для святкового столу.⠀

2. Не голодуйте цілий день до застілля - будь то святковий корпоратив або новорічна ніч.

3. Починайте ранок також з білково-жирового сніданку, можна з'їсти яйця, авокадо, кокосове молоко, насіння Чіа, жирну рибу, печінковий паштет.

4. Не жуйте цілий день, витримуйте 3-4 годинні перерви між прийомами їжі.

5. Починайте святкову трапезу салатом зі свіжими овочами і зеленню (клітковина заповнить обсяг у вашому шлунку, і ви швидше наїдіться, а також вона допоможе впоратися з переварюванням і виведенням того, що ви наїдіть за ніч).⠀

6. Їжте достатню кількість білка і жиру (вони дадуть відчуття ситості).⠀

Для випічки і десертів користуйтеся низьковуглеводної борошном (фото: pexels.com)

7. Не старайтеся з алкоголем, не змішуйте кілька різних видів алкоголю (часті проблеми з мігренями бувають при вживанні червоного вина і лікерів).

8. Спробуйте вдома проростити мікрозелень і додати в страви новорічного столу.

9. Користуйтеся якісними маслами:

для смаження використовуйте масло ДХІ, кокосове; для салатів: оливкова, авокадо, конопляне, лляне, амарантове. Соняшникова олія викиньте.

10. Приготуйте самі заправки: домашній майонез, соус песто, можна будь-які інші за бажанням.

11. Замість соєвого соусу для маринаду або заправки можна купити Кокосові амінокислоти або соус Тамарі.

12. Якщо використовуєте в стравах картоплю, те відваріть в шкірці і нехай охолоне в холодильнику, можна замінити на батат або авокадо.

13. Готуйте овочі Al dente - не перетравлюйте (так ви знизите глікемічне навантаження страви).

14. Замість фруктів вибирайте ягоди.

15. Яловичина: бажано, віддати перевагу баранині, а ось від свинини і яловичини краще відмовитися.

16. Для випічки і десертів пользуйтесь низкоуглеводной борошном.

17. Пийте достатню кількість води і танцюйте, щоб не було застою лімфи.