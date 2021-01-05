Фігура мрії: нутриціолог дала топ-3 ради, як не зриватися на шкідливу їжу

Нутриціолог Надя Андрєєва впевнена, що навіть у холодний сезон можна залишатися активною і енергійною людиною, головне - продовжувати правильно харчуватися.

Нутриціолог перерахувала продукти, яким місце на столі, починаючи з листопада.

А ось що робити, якщо на зміну корисним продуктам так і просяться солодощі та випічка? Фахівець розповіла про своїх головні інсайти стосовно їжі і зривів.

"Перше усвідомлення - про те, як сильно впливає на нас наше оточення.

Чим менше у нас простору на себе, тим складніше зробити правильний вибір. Коли немає особистого простору, ні паузи, ні перспективи, ні бачення, ні часу з'єднатися з цим глобальним баченням, тоді ми потрапляємо на тригери, які нагадують нам про звичні шаблони", - написала у своєму мікроблозі Надя.

Вона продовжила, що в 97% ми потрапляємо на ці якорі - і йдемо в звичну поведінку. На своїй кухні ми бачимо одне і те ж кожен день, у нас однаковий режим і розклад справ - і дуже важко змінювати звички з їжею, не змінивши навколишнє середовище.

"Створюйте оточення, в якому легко добитися успіху!

Звільняйте холодильник і кухню від продуктів, які нас не підтримують і часто є причинами зриву.

Нагадайте собі постерами, картинами, які звички ви хочете створити.

Постарайтеся поставити якусь перепону між вами і не бажаними поведінкою або продуктом.

І вже точно не зберігайте вдома продукти, які ви не хочете регулярно їсти. Це важливий елемент, саме тому потрібно проводити ревізію холодильника і ящиків", - порадила Андрєєва.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Друге спостереження – це вірність собі і своїм принципам.



"Наскільки ви вірні своїм принципам або цілям, які ви проголосили для себе? Розвинули ви вміння справлятися з імпульсами, з емоціями, з примхами, щоб робити правильний вибір частіше, ніж неправильний?

В буддизмі і самовладання - це вміння зробити правильний вибір незалежно від кількості тригерів всередині і ззовні (емоції, вплив інших людей). Відданість своїм вибором зараз і завжди.

У багатьох філософіях вважається, що учень, відданий своїм виборам не на словах, а в дії, готовий йти на наступну стадію розвитку. А поки ми слабкі перед прихильностями, емоціями і у нас немає самовладання, то ми частіше діємо під впливом контексту, а не як свідома людина", - виділила другий пункт нутриціолог.

Третій момент - надихаюча особистість, яка може допомогти, коли не вистачає самовладання.

"Я думаю, у кожного є жінка, на яку ви чомусь хочете бути схожою. У мене є улюблена подруга, яка старша за мене приблизно на 10 років... Я захоплююся, як вона ставиться до їжі і до свого тіла... У складній ситуації я можу уявити, ніби вона тримає мене за руку - і з надихаючого прикладу можна черпати ресурс", - зізналася Надя.

Замість солодощів: нутриціолог перерахувала суперфуды, які допоможуть мозку працювати краще.