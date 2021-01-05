Фигура мечты: нутрициолог дала топ-3 совета, как не срываться на вредную еду

Нутрициолог Надя Андреева уверена, что даже в холодный сезон можно оставаться активным и энергичным человеком, главное - продолжать правильно питаться.

Нутрициолог перечислила продукты, которым место на столе, начиная с ноября.

А вот что делать, если на смену полезным продуктам так и просятся сладости и выпечка? Специалист рассказала о своих главных осознаниях касаемо еды и срывов.

"Первое осознание - про то, как сильно влияет на нас наше окружение.

Чем меньше у нас пространства на себя, тем сложнее сделать правильный выбор. Когда нет личного пространства, нет паузы, нет перспективы, нет глобального видения, нет времени соединиться с этим глобальным видением, тогда мы попадаемся на триггеры, напоминающие нам о привычных паттернах", - написала в своем микроблоге Надя.

Она продолжила, что в 97% мы попадаемся на эти якоря - и идем в привычное поведение. На своей кухне мы видим одно и то же каждый день, у нас одинаковый режим и расписание дел - и очень тяжело менять привычки с едой, не изменив окружающую среду.

"Создавайте окружение, в котором легко добиться успеха!

Освобождайте холодильник и кухню от продуктов, которые нас не поддерживают и часто являются причинами срыва.

Напомните себе постерами, картинами, какие привычки вы хотите создать.

Постарайтесь поставить какую-то преграду между вами и не желаемым поведением или продуктом.

И уж точно не храните дома продукты, которые вы не хотите регулярно есть. Это важный элемент, именно поэтому нужно проводить ревизию холодильника и ящиков", - посоветовала Андреева.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Второе наблюдение – это верность себе и своим принципам.



"Насколько вы верны своим приоритетам или целям, которые вы провозгласили для себя? Развили ли вы умение справляться с импульсами, с эмоциями, с капризами, чтобы делать правильный выбор чаще, чем неправильный?

В буддизме и йоге самообладание - это умение сделать правильный выбор вне зависимости от количества триггеров внутри и извне (эмоции, влияние других людей). Преданность своему выбору сейчас и всегда.

Во многих философиях считается, что ученик, преданный своему выбору не на словах, а в действии, готов идти на следующую стадию развития. А пока мы слабы перед привязанностями, эмоциями и у нас нет самообладания, то мы чаще действуем под влиянием контекста, а не как осознанный человек", - выделила второй пункт нутрициолог.

Третий момент - вдохновляющая личность, которая может помочь, когда самообладания не хватает.

"Я думаю, у каждого есть женщина, на которую вы в чем-то хотите быть похожей. У меня есть любимая подруга, которая старше меня примерно на 10 лет... Я восхищаюсь, как она относится к еде и к своему телу... В сложной ситуации я могу представить, будто она держит меня за руку - и из вдохновляющего примера можно черпать ресурс", - призналась Надя.

Вместо сладостей: нутрициолог перечислила суперфуды, которые помогут мозгу лучше работать.