Голодування та салати: нутріціолог назвала три головні помилки, які заважають схуднути

Помилка 1

Ви фокусуєтеся на вазі, а не на тарілці.

Коли приймається рішення знижувати вагу, вся увага привертається до зменшення ваги будь-якими засобами. Найчастіше в хід йдуть нездорові способи: голодування, кардіо натще, відмова від вуглеводів та ін.

Кажуть, на війні всі кошти добрі. Але це ніяка не війна з зайвими кілограмами. Всю свою увагу слід звернути у бік складання раціону, що саме має бути присутнім на вашій тарілці! Адже вага – це наслідок вашого стабільного харчування.

Тому не можна розпочинати з кінця. Ви просто приречені на провал, якщо не переключити всі свої сили на правильну тарілку.

Як знизити вагу (фото: pexels.com)

Помилка 2

Ви намагаєтеся якнайдовше протриматися без їжі.

Це груба помилка, яка тільки віддаляє вас від результату. Чим більше ви терпите голод, тим більше доводите себе до почуття звірячого голоду. У такому стані зрив неминучий, і найстрашніше, що може затягнутися.

Обов'язково дотримуйтесь режиму харчування і в жодному разі не пропускайте їжу. Запам'ятайте, вага знижується не за рахунок того, скільки разів ви з'їли за день, а який обсяг їжі ви з'їли протягом дня. Сніданок, обід та вечеря обов'язково і, можливо, навіть перекушування.

Помилка 3

Ви намагаєтесь з'їсти щось легеньке.

Салатик протягом дня не забезпечить організм усіма необхідними нутрієнтами для його функціонування.

На вашій тарілці завжди повинні бути продукти з високою харчовою цінністю та помірною кількістю! Це білкові продукти, вуглеводи та овочі / фрукти в кожному прийомі їжі.

Тримайте весь фокус на своїй тарілці, і тоді результат не забариться!