Голодування та салати: нутріціолог назвала три головні помилки, які заважають схуднути

Більшість людей вважають, що знижувати вагу - це дуже важко. Така впевненість виникає не так на порожньому місці, а завдяки негативному досвіду, заснованому на помилкових діях.
Нутриціолог Ганна Макарова у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що є три суттєві помилки, які заважають скинути вагу.
Ви фокусуєтеся на вазі, а не на тарілці.
Коли приймається рішення знижувати вагу, вся увага привертається до зменшення ваги будь-якими засобами. Найчастіше в хід йдуть нездорові способи: голодування, кардіо натще, відмова від вуглеводів та ін.
Кажуть, на війні всі кошти добрі. Але це ніяка не війна з зайвими кілограмами. Всю свою увагу слід звернути у бік складання раціону, що саме має бути присутнім на вашій тарілці! Адже вага – це наслідок вашого стабільного харчування.
Тому не можна розпочинати з кінця. Ви просто приречені на провал, якщо не переключити всі свої сили на правильну тарілку.
Як знизити вагу (фото: pexels.com)
Ви намагаєтеся якнайдовше протриматися без їжі.
Це груба помилка, яка тільки віддаляє вас від результату. Чим більше ви терпите голод, тим більше доводите себе до почуття звірячого голоду. У такому стані зрив неминучий, і найстрашніше, що може затягнутися.
Обов'язково дотримуйтесь режиму харчування і в жодному разі не пропускайте їжу. Запам'ятайте, вага знижується не за рахунок того, скільки разів ви з'їли за день, а який обсяг їжі ви з'їли протягом дня. Сніданок, обід та вечеря обов'язково і, можливо, навіть перекушування.
Ви намагаєтесь з'їсти щось легеньке.
Салатик протягом дня не забезпечить організм усіма необхідними нутрієнтами для його функціонування.
На вашій тарілці завжди повинні бути продукти з високою харчовою цінністю та помірною кількістю! Це білкові продукти, вуглеводи та овочі / фрукти в кожному прийомі їжі.
Тримайте весь фокус на своїй тарілці, і тоді результат не забариться!
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