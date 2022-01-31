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Пригнічує віруси і виводить токсини: нутриціолог назвала простий засіб для імунітету

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Понеділок 31 січня 2022 10:11
Пригнічує віруси і виводить токсини: нутриціолог назвала простий засіб для імунітету Як не підхопити вірус (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

З усіх боків тільки й розмов, що про сезонні застуди і віруси? Так хочеться вберегти і себе, і свою сім'ю в зимовий період! Виявляється, натуральні засоби часто справляються з цими питаннями краще, ніж море аптечних вітамінів.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму блозі про здорове харчування в Instagram порадила зміцнювати імунітет за допомогою простого натурального засобу.

Це засіб – березовий гриб чага. Воно давно широко використовується в народній медицині для профілактики і лікування онкологічних захворювань. А ще – для полегшення станів при хворобах шлунково-кишкового тракту.

Пригнічує віруси і виводить токсини: нутриціолог назвала простий засіб для імунітетуВероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Доведено, що екстракт чаги пригнічує розвиток коронавірусу. За даними вчених, чага показала високу інгібуючу активність відносно SARS-CoV-2.

Нутриціолог підкреслила, що часто вибирати варто не просто чагу, а екстракт чаги, де містяться корисні речовини в концентрованому вигляді і більш біодоступні.

Екстракт чаги в даний час користується величезним попитом в Японії та Китаї.

Чага унікальна великою кількістю меланіну і антиоксидантів, які борються з оксидативним стресом.

Чим корисна чага

  1. Підвищує імунітет (в тому числі, при ВІЛ), опірність вірусним, мікробним і грибковим збудникам.
  2. Має протипухлинну активність.
  3. Має протизапальну дію.
  4. Виводить токсини і важкі метали.
  5. Допомагає при отруєннях, інтоксикації.
  6. Тонізує, покращує обмін речовин.
  7. Прискорює відновлення після операцій, травм і хвороб.
  8. Покращує пам'ять, відновлює обмін речовин мозкової тканини після травм і інсультів.
  9. Підвищує витривалість.

Пригнічує віруси і виводить токсини: нутриціолог назвала простий засіб для імунітетуЧага (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Особливо чага рекомендується:

  • в якості симптоматичного засобу для поліпшення стану при онкології, посилення активності протипухлинних препаратів,
  • при гастриті, виразках, колітах, поліпах в шлунково-кишковому тракті, запорах,
  • герпес,
  • серцевих захворюваннях,
  • туберкульоз,
  • дискінезії жовчовивідних шляхів і захворювань печінки,
  • для стабілізації артеріального тиску,
  • при діабеті і переддіабеті,
  • при променевій хвороби.

Місцеве використання:

  1. запобігає нагноєнню при саднах і порізах,
  2. полоскання при пародонтозі, пародонтиті, стоматиті.

Увага! Не варто призначати собі добавки самостійно, перед вживанням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог розповіла, як провести ефективний домашній детокс, все просто.

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