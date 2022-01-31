Пригнічує віруси і виводить токсини: нутриціолог назвала простий засіб для імунітету
З усіх боків тільки й розмов, що про сезонні застуди і віруси? Так хочеться вберегти і себе, і свою сім'ю в зимовий період! Виявляється, натуральні засоби часто справляються з цими питаннями краще, ніж море аптечних вітамінів.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму блозі про здорове харчування в Instagram порадила зміцнювати імунітет за допомогою простого натурального засобу.
Це засіб – березовий гриб чага. Воно давно широко використовується в народній медицині для профілактики і лікування онкологічних захворювань. А ще – для полегшення станів при хворобах шлунково-кишкового тракту.
Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Доведено, що екстракт чаги пригнічує розвиток коронавірусу. За даними вчених, чага показала високу інгібуючу активність відносно SARS-CoV-2.
Нутриціолог підкреслила, що часто вибирати варто не просто чагу, а екстракт чаги, де містяться корисні речовини в концентрованому вигляді і більш біодоступні.
Екстракт чаги в даний час користується величезним попитом в Японії та Китаї.
Чага унікальна великою кількістю меланіну і антиоксидантів, які борються з оксидативним стресом.
Чим корисна чага
- Підвищує імунітет (в тому числі, при ВІЛ), опірність вірусним, мікробним і грибковим збудникам.
- Має протипухлинну активність.
- Має протизапальну дію.
- Виводить токсини і важкі метали.
- Допомагає при отруєннях, інтоксикації.
- Тонізує, покращує обмін речовин.
- Прискорює відновлення після операцій, травм і хвороб.
- Покращує пам'ять, відновлює обмін речовин мозкової тканини після травм і інсультів.
- Підвищує витривалість.
Чага (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Особливо чага рекомендується:
- в якості симптоматичного засобу для поліпшення стану при онкології, посилення активності протипухлинних препаратів,
- при гастриті, виразках, колітах, поліпах в шлунково-кишковому тракті, запорах,
- герпес,
- серцевих захворюваннях,
- туберкульоз,
- дискінезії жовчовивідних шляхів і захворювань печінки,
- для стабілізації артеріального тиску,
- при діабеті і переддіабеті,
- при променевій хвороби.
Місцеве використання:
- запобігає нагноєнню при саднах і порізах,
- полоскання при пародонтозі, пародонтиті, стоматиті.
Увага! Не варто призначати собі добавки самостійно, перед вживанням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше нутриціолог розповіла, як провести ефективний домашній детокс, все просто.