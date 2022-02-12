Гарне самопочуття і краса: топ-3 простих напої для здоров'я кишечника

Як допомогти кишечнику (фото: pexels.com)

Три простих напої для здоров'я кишечника

Буряковий квас

У цьому напої багато мікроелементів і вітамінів, він корисний для здоров'я внутрішніх органів, допомагає позбутися від деяких шкірних захворювань, проблем зі сном. Особливо благотворно буряковий квас впливає на травлення.

Як приготувати:

Буряк нарізати невеликими часточками, скласти в банку і залити водою. Накрити марлею і залишити ємність в прохолодному місці. Коли з дна банки вгору почнуть підніматися бульбашки, квас можна пити.

2. Кістковий бульйон

Кістковий бульйон допомагає зменшити запалення в кишечнику, зміцнює імунітет і добре впливає на сполучні тканини в організмі. У ньому багато глютаміну, желатину і гліцину, які захищають слизову кишечника.

Як приготувати:

Кілограм яловичих або індичих або навіть рибних кісток покласти у велику каструлю з товстими стінками і скропити двома столовими ложками яблучного оцту.

Залити 4 літрами води, додати 2 чайних ложки солі і довести до кипіння. Пінку не знімати! Після цього зменшити вогонь і варити кістки від 6-36 годин.

3. Сік алое

Алое широко відоме своїми протизапальними і загоюють властивостями. Для кишечника сік цієї рослини теж дуже корисний, але потрібно бути акуратними – він має проносну властивість. Приймати його краще невеликими дозами по чайній ложці.

Як приготувати:

Для соку алое підійдуть листя з підсохлими кінчиками. Брати потрібно тільки м'якоть, без зовнішньої оболонки.