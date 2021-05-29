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Худнемо смачно і вітамінно: схема полуничного розвантажувального дня від дієтолога

Автор: Lite

Полуничний розвантажувальний день - відмінний спосіб отримати вітамінну бомбу і розлучитися із зайвими кіло. Дієтолог Лора Філіппова розповіла, як правильно організувати меню і попередила про тонкощі.

Експерт на сторінці в Instagram відразу попередила, що це більш голодний варіант, ніж звичний на гречці, але зате з великою кількістю ягід. Калорійність такого дня - всього близько 850-900 ккал.

Що нам потрібно:

  • свіжа полуниця 1,2 кг
  • білий йогурт без добавок або кефір (жирність 2,5-3,2%. Знежирений не беремо!). Ідеально - домашній йогурт.

Схема харчування:

8:00 - 300 г полуниці + 150 мл кефіру/йогурту

11:00 - 300 г полуниці + 150 мл кефіру/йогурту

14:00 - 300 г полуниці + 150 мл кефіру/йогурту

17:00 - 300 г полуниці + 150 мл кефіру/йогурту

20:00 - стакан кефіру/йогурту

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо дуже відчуваєте голод, додайте ввечері 100 гр сиру (5% жирності) або 1 ст.л. клітковини (наприклад, гарбузової або лляної) до вечірнього кефіру.

Пити багато чистої води! Більшу частину води випити до 18: 00. На ніч не заливаємо себе водою! І пам'ятаємо, що полуниця має сечогінну дію.

У цей день потрібно бути фізично активним - забезпечувати адекватний рух лімфи за рахунок м'язових скорочень. Але важке силове тренування краще скасувати. Можна піти на стретчінг або йогу.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливо! Це не дієта, а розвантажувальний день! Тільки один! Після нього повертаємося до свого звичайного правильного і збалансованого раціону харчування.

Не практикуємо, якщо ви схильні до алергії або якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту - виразка, гастрит (особливо в гострій формі).

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Власюк розповіла, чим замінити дорогі популярні суперфуди.

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