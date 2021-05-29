Худнемо смачно і вітамінно: схема полуничного розвантажувального дня від дієтолога

Що нам потрібно:

свіжа полуниця 1,2 кг

білий йогурт без добавок або кефір (жирність 2,5-3,2%. Знежирений не беремо!). Ідеально - домашній йогурт.

Схема харчування:

8:00 - 300 г полуниці + 150 мл кефіру/йогурту

11:00 - 300 г полуниці + 150 мл кефіру/йогурту

14:00 - 300 г полуниці + 150 мл кефіру/йогурту

17:00 - 300 г полуниці + 150 мл кефіру/йогурту

20:00 - стакан кефіру/йогурту

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо дуже відчуваєте голод, додайте ввечері 100 гр сиру (5% жирності) або 1 ст.л. клітковини (наприклад, гарбузової або лляної) до вечірнього кефіру.



Пити багато чистої води! Більшу частину води випити до 18: 00. На ніч не заливаємо себе водою! І пам'ятаємо, що полуниця має сечогінну дію.



У цей день потрібно бути фізично активним - забезпечувати адекватний рух лімфи за рахунок м'язових скорочень. Але важке силове тренування краще скасувати. Можна піти на стретчінг або йогу.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливо! Це не дієта, а розвантажувальний день! Тільки один! Після нього повертаємося до свого звичайного правильного і збалансованого раціону харчування.



Не практикуємо, якщо ви схильні до алергії або якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту - виразка, гастрит (особливо в гострій формі).