Досить хворіти від будь-якого чиха: нутриціолог назвала п'ять простих продуктів для імунітету

Сьогодні у багатьох з'явилася тривожність за здоров'я, своє і рідних, але потрібно не боятися вірусів, а зміцнювати імунітет для боротьби з ними.
Хороша імунна відповідь - це запорука способу життя, звичок, харчування, закритих дефіцитів, якісного сну.
Якщо ви відчуваєте, що на будь-який "чих" захворюєте, то саме час взятися за свій імунітет. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Юлія Хелсблог.
Вона виділила 6 інгредієнтів в їжі, які сама ж впроваджує в свій раціон вже не перший рік.
"І, в сукупності перерахованих вище факторів, моя імунна відповідь стала сильнішою, ніж ще чотири роки тому, коли раз в 1,5-2 місяці ГРВІ вибивало мене зі звичного ритму життя. Знайомо?".
Стримує проникнення вірусів в клітини. Надає потужну протизапальну дію. Захищає від оксидативного пошкодження. 0.5 чайної ложки + 0,5 масла дхі з ранку.
У поєднанні з гарячим напоєм це стародавнє супертріо зберігає рідину в організмі. Надає потужний протикашльовий ефект. Після напою з імбиром не виходити годину на вулицю, якщо прохолодно.
Необхідний для утворення колагену і нашої молодості. Прискорює одужання. Додаємо по 1-2 мг вітаміну С в період ГРВІ та профілактику 500 мг.
Важливий мікроелемент з антиоксидантними властивостями, що бере участь в імунних реакціях. Наша здатність справлятися з інфекціями безпосередньо залежить від його кількості в організмі. Грунти дуже збіднені і містять знижену кількість селену, але він ще міститься в бразильських горіхах! Добова потреба - 2 бразильських горіха.
Т-клітини, головні регулятори імунних процесів, перестають циркулювати по організму з потрібною швидкістю при дефіциті вітаміну Д.
Увага: не варто призначати собі препарати самостійно, зверніться до фахівця з правильного харчування і лікаря.
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