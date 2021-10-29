Джерело запалення у шлунку: лікар назвала несподівану причину тривоги і депресії

Коли я вчилася в медичній академії, бачила багато пацієнтів з різними проблемами. Кожна хвороба особливим чином відбивалася на настрої і поведінці людини.

Наприклад, "сердечники", в основному, добродушні і безтурботні люди, чого не скажеш про "гастриків". Люди з підірваним шлунково-кишковим трактом часто в пригніченому настрої, від них чутно багато невдоволення і скарг на долю.

Однією з причин депресії може бути запалення - і кишечник грає не останню роль (фото: pexels.com)

Кожна четверта жінка 40-50 років приймає антидепресанти. Депресія стала основною причиною порушення здоров'я в світі і до 2022 р. вона може обійти серцево-судинні захворювання.

Замість прийому ліків я пропоную звернути увагу на мікробіоту, яка відіграє роль у синтезі нейромедіаторів (серотоніну, ГАМК).

Часто депресія виникає при дефіциті серотоніну і ГАМК. За почуття провини і нікчемності, суїцидальні ідеї, а також порушення апетиту може відповідати дефіцит серотоніну. За тривожність, занепокоєння і безсоння - дефіцит ГАМК.

Також однією з причин депресії може бути запалення - і кишечник грає не останню роль. Депресію пов'язують не тільки з дисфункцією нейромедіаторів, а розглядають як запальне захворювання нарівні з хворобою Паркінсона, Альцгеймера і розсіяним склерозом.

Від того, що ми їмо, безпосередньо залежить наше ментальне здоров'я (фото: pexels.com)

Теоретично, будь-яке джерело запалення призводить до порушення настрою, але кишечник грає в цьому одну з провідних ролей.

І наостанок ще одна причина депресії, пов'язана з кишечником, синдром підвищеної проникності і високий рівень ліпополісахариду в крові.

Ліпополісахарид (ЛПС) - це частина клітинної стінки грам-негативних бактерій, який стає токсином, коли потрапляє у внутрішні середовища і може проходити в мозок через ГЕБ.

Близько 50% бактерій кишечника грамнегативні, і вони - частина нашої мікрофлори, від них не можна позбавлятися.

У наших силах утримувати нормальну популяцію і не давати проникати токсину в кров, а це означає, що потрібно вчасно усувати "дирявий кишечник" і СИБР.

А ви пов'язуєте свій настрій з роботою шлунково-кишкового тракту?