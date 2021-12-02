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Лише БАДів не достатньо: нутриціолог розповіла докладно, як налагодити жовчовідтік

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Четвер 02 грудня 2021 10:07
Лише БАДів не достатньо: нутриціолог розповіла докладно, як налагодити жовчовідтік Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як пов'язані тривога, "нерви та психи" з порушенням жовчовідтоку? Щоб вивести жовч з міхура в кишечник, повинна бути налагоджена робота як самого жовчного, так і всіх клапанів. Що цьому заважає? Стрес!

Дискінезія і дисрегуляція часто обумовлені порушенням вегетативної нервової системи і провокуються психо-емоційним стресом і неврозами, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.

Лише БАДів не достатньо: нутриціолог розповіла докладно, як налагодити жовчовідтікДосить нервувати (фото: pexels.com)

Буває такий сильний стрес, що тільки БАДами, гімнастикою і адаптогенами не відбутися. Доводиться звертатися до лікаря за антидепресантами, бо негативні нейронні зв'язки виходять на перший план, щоб захистити людину. Чим старша людина, тим більше у неї тривожних сценаріїв.

  • Розрізняють недостатню (гіпокінез) і надмірну (гіперкінез) роботу жовчного міхура.
  • Гіпокінез частіше зустрічається у людей з вегето-судинною дистонією (ВСД) - звідси випливає гіпотеріоз, дисплазія сполучної тканини.

Симптоми:

  1. болі в правому підребер'ї, іноді віддає в плече або лопатку;
  2. болі тупі і ниючі, часто пов'язані з дієтичними порушеннями супроводжується здуттям живота, гіркотою в роті, печінням язика та схильністю до закрепів;
  3. супроводжуємося поганим настроєм, порушенням апетиту (в обидві сторони), втома, розлад сну.

У такому стані їжа погано перетравлюється: після їжі краще походити, щоб переключитися з напруги, теж стосується людей з панічними атаками. У таких людей часто непереносимість абсолютно усіх препаратів.

Що робити? Вже зараз почніть:

  • ранній відхід до сну і відновлення циркадних ритмів;
  • ранній підйом;
  • контрастний душ;
  • гімнастика, особливо для жовчного;
  • дихальні практики;
  • обов'язково тепла їжа;
  • акупунктурні килимки;
  • похід до остеопата;
  • перед їжею - кілька ковтків гарячої води.
  • проконсультуйтеся з лікарем.

Раніше нутриціолог назвала кращі продукти дя щитовидної залози.

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