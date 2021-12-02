Лише БАДів не достатньо: нутриціолог розповіла докладно, як налагодити жовчовідтік
Як пов'язані тривога, "нерви та психи" з порушенням жовчовідтоку? Щоб вивести жовч з міхура в кишечник, повинна бути налагоджена робота як самого жовчного, так і всіх клапанів. Що цьому заважає? Стрес!
Дискінезія і дисрегуляція часто обумовлені порушенням вегетативної нервової системи і провокуються психо-емоційним стресом і неврозами, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.
Досить нервувати (фото: pexels.com)
Буває такий сильний стрес, що тільки БАДами, гімнастикою і адаптогенами не відбутися. Доводиться звертатися до лікаря за антидепресантами, бо негативні нейронні зв'язки виходять на перший план, щоб захистити людину. Чим старша людина, тим більше у неї тривожних сценаріїв.
- Розрізняють недостатню (гіпокінез) і надмірну (гіперкінез) роботу жовчного міхура.
- Гіпокінез частіше зустрічається у людей з вегето-судинною дистонією (ВСД) - звідси випливає гіпотеріоз, дисплазія сполучної тканини.
Симптоми:
- болі в правому підребер'ї, іноді віддає в плече або лопатку;
- болі тупі і ниючі, часто пов'язані з дієтичними порушеннями супроводжується здуттям живота, гіркотою в роті, печінням язика та схильністю до закрепів;
- супроводжуємося поганим настроєм, порушенням апетиту (в обидві сторони), втома, розлад сну.
У такому стані їжа погано перетравлюється: після їжі краще походити, щоб переключитися з напруги, теж стосується людей з панічними атаками. У таких людей часто непереносимість абсолютно усіх препаратів.
Що робити? Вже зараз почніть:
- ранній відхід до сну і відновлення циркадних ритмів;
- ранній підйом;
- контрастний душ;
- гімнастика, особливо для жовчного;
- дихальні практики;
- обов'язково тепла їжа;
- акупунктурні килимки;
- похід до остеопата;
- перед їжею - кілька ковтків гарячої води.
- проконсультуйтеся з лікарем.
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