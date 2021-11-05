Надмірна вага і поганий сон: лікар назвала три головні причини зниження імунітету

Якщо людина тривалий час знаходиться під впливом негативних факторів, то імунітет ослабне. А слабкий імунітет не здатний забезпечити належну імунну відповідь і зберегти сталість внутрішнього середовища.
Про це у своєму Telegram-каналі розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Імунітет - захисний механізм, який допомагає організму боротися з чужорідними речовинами: мікробами, вірусами, гельмінтами, продуктами їх життєдіяльності і токсинами. Контролює знищення пошкоджених або застарілих власних клітин, продуктів розпаду.
Коли ні на що немає сил, варто переглянути свій спосіб життя (фото: pexels.com)
Топ-3 можливих причини зниження імунітету
1. Проблеми зі здоров'ям
операції, травми, опіки,
порушення з боку шлунково-кишкового тракту,
низька кислотність шлункового соку,
ферментативна недостатність,
синдром надмірної кишкової проникності,
порушення 1 або 2 фаз детоксикації печінки,
надлишкова вага.
2. Дефіцит
основних вітамінів і мінералів: Д, С, В6, В12, магнію, цинку.
3. Порушення способу життя
шкідливі звички,
неповноцінне харчування,
поганий сон,
стрес (не нехтуйте цими пунктами! Напевно ви не раз помічали, що хворіли після емоційного перенапруження або зміни режиму роботи),
переохолодження,
важка фізична праця,
токсини навколишнього середовища: пластик, пестициди, харчові барвники та ароматизатори, трансжири.