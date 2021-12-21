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Крапля краси: нутриціолог назвала несподіваний вітамін для сяючої шкіри і густого волосся

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Вівторок 21 грудня 2021 09:09
Крапля краси: нутриціолог назвала несподіваний вітамін для сяючої шкіри і густого волосся Для шкіри та волосся (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Біотин – вітамін В7 – це крапля краси для всього жіночого (і чоловічого теж) організму. Завдяки корисним властивостям, він просто на очах відновлює волосся і шкіру. За умови, звичайно ж, що інших важких дефіцитів в організму немає.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог. Вона підкреслила, які можуть бути показання до вживання, а ще – яке має бути дозування.

Крапля краси: нутриціолог назвала несподіваний вітамін для сяючої шкіри і густого волоссяШкіра, нігті і волосся скажуть спасибі (фото: pexels.com)

Корисні властивості біотину

  • Підтримує обмін речовин і допомагає організму використовувати амінокислоти з білків. Активує жирні кислоти зі жиромістких продуктів, таких, як масло.
  • Допомагає збалансувати цукор в крові. Це просто знахідка при інсулінорезистентності і діабеті! Біотин обов'язково повинен стояти в шафі!
  • Підтримує здоров'я волосся, шкіри та нігтів – це те, що нам потрібно! Біотин включають в маски для обличчя і волосся, але зсередини він діє ефективніше.
  • Допомагає підтримувати здоров'я серцево-судинної системи.
  • Підтримує здорове функціонування щитовидної залози і надниркових залоз.
  • Допомагає відновлювати тканини і м'язи. Багато спортсменів приймають біотин.

Крапля краси: нутриціолог назвала несподіваний вітамін для сяючої шкіри і густого волосся

Секрет краси розгаданий (фото: pexels.com)

Симптоми дефіциту біотину

  1. Суха, роздратована шкіра, акне.
  2. Ламке волосся, випадання волосся.
  3. Хронічна втома.
  4. Проблеми з травленням і кишечником.
  5. Болі в м'язах, судоми.
  6. Поколювання в кінцівках.

У ризику дефіциту біотину ті, хто

  • Приймає протизаплідні.
  • Курить.
  • Приймає курсами антибіотики.
  • Споживає велику кількість сирих білків.
  • Маєте проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
  • Або знаходиться у множинних дефіцитах (анемія і т.д.).

Профілактичне дозування:

2000-5000 мкг на день, залежить від вашого дефіциту. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог назвала продукти, які не можна їсти при герпесі.

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