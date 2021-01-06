Клопотенко дав рецепт віденського штруделя: це божественно!
Наближається Святвечір, а з ним, як відомо, на столі повинні бути 12 пісних страв. Спробуйте приготувати на десерт віденський штрудель за рецептом відомого українського кулінара і переможця шоу "МАстерШеф" Євгена Клопотенко. Кухар привіз цей рецепт спеціально з Відня.
"Крихке золотисто-коричневе тісто, кислі яблука, ромові родзинки, кориця, хрусткі, просочені маслом хлібні крихти. Саме таким має бути ідеальний штрудель. Таким його готують у Відні у придворній пекарні замку Шенбрунн. І це божественно. Ви обов'язково повинні спробувати саме цей штрудель з яблуками – після того, як відчуєте його нереальний смак, зрозумієте, що значить справжнє щастя", - саме так описує на своєму сайті ці ласощі Клопотенко.
Для приготування штруделя вам знадобляться:
борошно - 250 г
сіль - 3 г
яйце - 1 шт.
вода (тепла) - 100 мл
рослинне масло - 20 мл
Для начинки
яблуко - 400 г
цукор - 50 г
сік лимона (чверть лимона)
вершкове масло - 50 г
панірувальні сухарі -100 г
родзинки - 50 г
ромова есенція - 2 мл
кориця - 2 щіпки
Покроковий рецепт приготування
Приготуйте тісто. Візьміть борошно, сіль, яйце, теплу воду і рослинну олію. З'єднайте всі інгредієнти в миску і добре вимісіть. Має вийти м'яке нелипким тісто. Скачайте тісто в кулю, змастіть рослинною олією і залиште його в спокої на 20-30 хв. На рушник, присипаний борошном, розкачайте тісто, аби надати йому форму прямокутника. Потім кулаками на вазі (над рушником) розтягніть тісто, щоб воно вийшло дуже тонким. При необхідності розкачайте тісто на столі з борошном.
Приготуємо начинку. Розтопіть на сковороді вершкове масло і обсмажте в ньому панірувальні сухарі протягом 5 хвилин, постійно помішуючи. Окремо змішайте цукор і корицю. Обсмажені панірувальні сухарі з'єднайте з сумішшю цукру і кориці, додайте яблука, порізані невеликими тонкими шматочками, родзинки, ромову есенцію і лимонний сік.
Розігрійте духовку до 190 градусів. Начинку викладаємо на край розтягнутого тіста і акуратно згортаємо штрудель за допомогою рушники. Змащуємо штрудель і лист розтопленим вершковим маслом. Випікаємо до золотисто-коричневого кольору. Після випікання знову змащуємо штрудель розтопленим маслом.
Клопотенко дав рецепт віденського штруделя
Як ми раніше писали, Клопотенко дав незвичайний рецепт куті на Святвечір.