Клопотенко дав рецепт віденського штруделя: це божественно!

Наближається Святвечір, а з ним, як відомо, на столі повинні бути 12 пісних страв. Спробуйте приготувати на десерт віденський штрудель за рецептом відомого українського кулінара і переможця шоу "МАстерШеф" Євгена Клопотенко. Кухар привіз цей рецепт спеціально з Відня.

"Крихке золотисто-коричневе тісто, кислі яблука, ромові родзинки, кориця, хрусткі, просочені маслом хлібні крихти. Саме таким має бути ідеальний штрудель. Таким його готують у Відні у придворній пекарні замку Шенбрунн. І це божественно. Ви обов'язково повинні спробувати саме цей штрудель з яблуками – після того, як відчуєте його нереальний смак, зрозумієте, що значить справжнє щастя", - саме так описує на своєму сайті ці ласощі Клопотенко.

Для приготування штруделя вам знадобляться:

борошно - 250 г

сіль - 3 г

яйце - 1 шт.

вода (тепла) - 100 мл

рослинне масло - 20 мл

Для начинки

яблуко - 400 г

цукор - 50 г

сік лимона (чверть лимона)

вершкове масло - 50 г

панірувальні сухарі -100 г

родзинки - 50 г

ромова есенція - 2 мл

кориця - 2 щіпки

Покроковий рецепт приготування

Приготуйте тісто. Візьміть борошно, сіль, яйце, теплу воду і рослинну олію. З'єднайте всі інгредієнти в миску і добре вимісіть. Має вийти м'яке нелипким тісто. Скачайте тісто в кулю, змастіть рослинною олією і залиште його в спокої на 20-30 хв. На рушник, присипаний борошном, розкачайте тісто, аби надати йому форму прямокутника. Потім кулаками на вазі (над рушником) розтягніть тісто, щоб воно вийшло дуже тонким. При необхідності розкачайте тісто на столі з борошном.

Приготуємо начинку. Розтопіть на сковороді вершкове масло і обсмажте в ньому панірувальні сухарі протягом 5 хвилин, постійно помішуючи. Окремо змішайте цукор і корицю. Обсмажені панірувальні сухарі з'єднайте з сумішшю цукру і кориці, додайте яблука, порізані невеликими тонкими шматочками, родзинки, ромову есенцію і лимонний сік.

Розігрійте духовку до 190 градусів. Начинку викладаємо на край розтягнутого тіста і акуратно згортаємо штрудель за допомогою рушники. Змащуємо штрудель і лист розтопленим вершковим маслом. Випікаємо до золотисто-коричневого кольору. Після випікання знову змащуємо штрудель розтопленим маслом.

Клопотенко дав рецепт віденського штруделя

Як ми раніше писали, Клопотенко дав незвичайний рецепт куті на Святвечір.