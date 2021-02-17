Конкретні методи: нутриціолог розповіла, як значно поліпшити якість сну
Вся піраміда імунітету і здоров'я в цілому неможлива без оптимізації сну, впевнена фахівець з харчування з 10-річним стажем Надя Анреева.
Вона дала у своєму Instagram чіткі рекомендації, як покращити якість сну.
"Ми можемо прожити більше місяця без їжі, ми можемо досить довгий час залишатися здоровими без фізичного навантаження, але без сну ми можемо прожити всього за кілька діб", - написала Андрєєва.
Тому оптимізація сну - один з найважливіших компонентів по роботі з імунітетом, у деяких випадках навіть важливіше, ніж оптимізація харчування, підкреслила Надя.
Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
"Якщо у вас є безсоння, труднощі з засипанням, нічні пробудження - не варто ігнорувати ці симптоми, важливо нормалізувати сон. Я поділюся з вами конкретними методами, як поліпшити якість вашого сну", - пообіцяла Андрєєва.
Рекомендації для гарного сну:
- Постаратися проводити 2 години до сну без синіх екранів. Або, по можливості, купити окуляри з захистом від синього спектру. Зверніть увагу, що вбудовані додатки для зміни кольору екрана часто бувають неефективними.
- Найскладніший і в теж час дуже важливий пункт для людини, що живе у великому місті. Відбій до 22:30-23:00.
- Провітрити кімнату перед сном і, якщо можливо, знизити інтенсивність роботи обігріваючих пристроїв.
- Переконайтеся, що кімната досить темна. Ніякі зарядки не світяться блакитними або білими вогниками.
- Додайте складні вуглеводи на вечерю з овочів (гарбуз, батат) на вечерю і, по можливості, приберіть тваринний білок. Вечеря - не значить їжа перед сном. Бажано, щоб між вечерею і відходом до сну було 2-3 години.
- Можна випити мигдальне молоко перед сном або будь-яке інше рослинне молоко. Замочіть з ранку жменю горішків, через кілька годин промийте, збийте блендером з теплою водою, процідіть, покладіть ½ чл дхі + мускатний горіх на кінчику ножа.
- Введіть розслаблюючі ритуали "любові до себе" перед сном: масаж кунжутним або мигдальним маслом всього тіла з ефірною олією лаванди (включіть музику, свічки), ванна з травами або сіллю, ванночка для стоп і потім масаж маслом, масаж голови маслами, вечірні медитації і т. д.