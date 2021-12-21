Навіть від корони: Нутриціолог дала список антивірусних продуктів на кожен день
Зима може бути веселим святковим періодом із зустрічами з рідними і друзями та веселими пригодами. А може бути нудним часом застуд і високої температури.
Щоб "не хапати" кожну бацилу, що пролітає повз, варто подбати про свій імунітет. Наприклад, налягати на продукти, здатні захистити від вірусів, навіть - від коронавірусу!
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram дала список таких продуктів, варто запастися!
"Молекулярна дДієтологія починає розширювати свій спектр роботи. І є способи створити міцну оборону своєму організму за допомогою продуктів харчування і їх діючих властивостей на клітини імунітету і організму в цілому, а також конкретно на вірус".
Ягоди (фото: pexels.com)
Список: антивірусні продукти
1. Червоні і зелені водорості
2. Солодець
Підтримує детокс організму, допомагає в боротьбі з вірусом. Не можна людям з цукровим діабетом, ожирінням і з високим кортизолом.
3. Інгібітори реплікації коронавіруса:
- Лук-порей, при зберіганні підвищується кількість аскорбінової кислоти в білій частині в 1,5 рази.
- Черемша, можна вживати в сирому вигляді або приготовлену.
- Шовковиця.
- Кропива.
4. Кверцетин
Дослідження показали вміння деяких флавоноїдів пригнічувати коронавірус атипової пневмонії, який генетично схожий на COVID-19.
Харчові джерела:
- Каперси.
- Перець, жовтий і зелений.
- Цибуля, червоний, білий, шалот.
- Дика спаржа.
- Вишня і черешня.
- Помідор.
- Червоні яблука.
- Червоний виноград.
- Броколі.
- Червоний салат, латук.
- Ягоди, всі, особливо журавлина, чорниця і малина.
Брокколі, як завжди, б'є рекорди по корисності (фото: pexels.com)
5. Флавоноїди інгібують протезу SARS-CoV, який схожий на COVID-19
- Гербацитин, насіння льону, додайте їх в свій смузі, салат або крупу.
- Ройфолін, грейпфрут (плід і шкірка) лимон (плід, шкірка і листя).
- Пектолинарин, чортополох.
- Гесперетин, в лимонах і солодкому перці.
6. Можна додати інгібітори АПФ, що застосовуються для лікування серцевої недостатності та артеріальної гіпертонії. Також:
- Часник і гранат (в тому числі, дуже добре працює шкірка граната – можна сушити кірки і заварювати чай).
- Також додайте в свій раціон EGCG, це зелений і білий чай.
- Не забувайте про куркумін
- Кокосове масло, відмінний антисептик для організму.
- Імбир а також капсаїцин – це кайенский червоний перець, додавайте його в напої.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше нутриціолог розповіла, які продукти варто на час виключити, якщо з'явився герпес, провокують вірус.