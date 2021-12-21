Навіть від корони: Нутриціолог дала список антивірусних продуктів на кожен день

Зима може бути веселим святковим періодом із зустрічами з рідними і друзями та веселими пригодами. А може бути нудним часом застуд і високої температури.

Щоб "не хапати" кожну бацилу, що пролітає повз, варто подбати про свій імунітет. Наприклад, налягати на продукти, здатні захистити від вірусів, навіть - від коронавірусу!