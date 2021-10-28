Від корони став ШКТ: лікар розповіла, як відновити роботу шлунка після інфекції
Багато з тих, хто переніс коронавірус, розповідають, що у них "злетіла" робота всього шлунково-кишкового тракту на тлі перенесеної інфекції.
Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram розповіла, чому це відбувається, 4 головні причини.
- вийшла нова версія - дельта-штам,
- через механізм потужного стресу на шлунково-кишковому тракті, при цьому загибель мікробіоти і зміна її видового складу,
- дисбаланс вегетативної системи на тлі інфекції і порушення моторики,
- епітелій кишечника - місце для позалегеневої реплікації вірусу.
Для злагодженої роботи всього організму вкрай важливі здоровий сон і відсутність стресу (фото: pexels.com)
Крім цього, на тлі хвороби декомпенсуються захворювання шлунково-кишкового тракту, які раніше не проявлялися або носили уповільнений характер.
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Як налагодити роботу шлунково-кишкового тракту після коронавірусу
- По-перше, вийти з гострого періоду хвороби.
- По-друге, оцінити, що поламалося, і почати це лагодити.
Можна почати з мінімальної діагностики - з копрограми. Далі діяти, виходячи з результатів, заповнюємо фактори травлення (соляна кислота, жовч, ферменти).
Поступово травлення приходить в норму (фото: pexels.com)
Оцінити мікробіоту можна по:
- Кров на ХМС,
- Біохімічний аналіз калу,
- Кал на дисбактеріоз (для просунутих - генетика мікробіоти).
Залежно від результатів, позбавляємося від патогенів (схеми нутрицевтиків) і відновлюємо мікробіоту (пробіотики, пре- і метабіотики). Для того, щоб відновлення мікробіоти і шлунково-кишкового тракту в цілому йшло оптимально, крім перерахованого, потрібно:
- Адекватний сон,
- Психологічний спокій,
- Відсутність дефіцитів вітамінів і мінералів,
- "Заживлятори" слизової. Одним з найактивніших речовин є L-глутамін,
- Інші препарати за показаннями (прокинетики, спазмолітики...).
Увага, не займайтеся самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.
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