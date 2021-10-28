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Від корони став ШКТ: лікар розповіла, як відновити роботу шлунка після інфекції

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Четвер 28 жовтня 2021 10:01
Від корони став ШКТ: лікар розповіла, як відновити роботу шлунка після інфекції Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато з тих, хто переніс коронавірус, розповідають, що у них "злетіла" робота всього шлунково-кишкового тракту на тлі перенесеної інфекції.

Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram розповіла, чому це відбувається, 4 головні причини.

  • вийшла нова версія - дельта-штам,
  • через механізм потужного стресу на шлунково-кишковому тракті, при цьому загибель мікробіоти і зміна її видового складу,
  • дисбаланс вегетативної системи на тлі інфекції і порушення моторики,
  • епітелій кишечника - місце для позалегеневої реплікації вірусу.

Від корони став ШКТ: лікар розповіла, як відновити роботу шлунка після інфекціїДля злагодженої роботи всього організму вкрай важливі здоровий сон і відсутність стресу (фото: pexels.com)

Крім цього, на тлі хвороби декомпенсуються захворювання шлунково-кишкового тракту, які раніше не проявлялися або носили уповільнений характер.

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Як налагодити роботу шлунково-кишкового тракту після коронавірусу

  1. По-перше, вийти з гострого періоду хвороби.
  2. По-друге, оцінити, що поламалося, і почати це лагодити.

Можна почати з мінімальної діагностики - з копрограми. Далі діяти, виходячи з результатів, заповнюємо фактори травлення (соляна кислота, жовч, ферменти).

Від корони став ШКТ: лікар розповіла, як відновити роботу шлунка після інфекціїПоступово травлення приходить в норму (фото: pexels.com)

Оцінити мікробіоту можна по:

  • Кров на ХМС,
  • Біохімічний аналіз калу,
  • Кал на дисбактеріоз (для просунутих - генетика мікробіоти).

Залежно від результатів, позбавляємося від патогенів (схеми нутрицевтиків) і відновлюємо мікробіоту (пробіотики, пре- і метабіотики). Для того, щоб відновлення мікробіоти і шлунково-кишкового тракту в цілому йшло оптимально, крім перерахованого, потрібно:

  • Адекватний сон,
  • Психологічний спокій,
  • Відсутність дефіцитів вітамінів і мінералів,
  • "Заживлятори" слизової. Одним з найактивніших речовин є L-глутамін,
  • Інші препарати за показаннями (прокинетики, спазмолітики...).

Увага, не займайтеся самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.

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