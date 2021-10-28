От короны стал ЖКТ: врач рассказала, как восстановить работу желудка после инфекции
Многие из тех, кто перенес коронавирус, рассказывают, что у них "слетела" работа всего ЖКТ на фоне перенесенной инфекции.
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram рассказала, почему это происходит, 4 главных причины.
- вышла новая версия - дельта-штам,
- через механизм мощного стресса на ЖКТ, при этом гибель микробиоты и изменение ее видового состава,
- дисбаланс вегетативной системы на фоне инфекции и нарушение моторики,
- эпителий кишечника - место для внелегочной репликации вируса.
Для слаженной работы всего организма крайне важны здоровый сон и отсутствие стресса (фото: pexels.com)
Кроме этого, на фоне болезни декомпенсируются заболевания ЖКТ, которые раньше не проявлялись или носили вялотекущий характер.
Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистами
Как наладить работу ЖКТ после коронавируса
- Во-первых, выйти из острого периода болезни.
- Во-вторых, оценить, что поломалось, и начать это чинить.
Можно начать с минимальной диагностики - с копрограммы. Далее действовать, исходя из результатов, восполняем факторы пищеварения (соляная кислота, желчь, ферменты).
Постепенно пищеварение приходит в норму (фото: pexels.com)
Оценить микробиоту можно по:
- Кровь на ХМС,
- Биохимический анализ кала,
- Кал на дисбактериоз (для продвинутых - генетика микробиоты).
В зависимости от результатов, избавляемся от патогенов (схемы нутрицевтиков) и восстанавливаем микробиоту (пробиотики, пре- и метабиотики). Для того, чтобы восстановление микробиоты и ЖКТ в целом шло оптимально, помимо перечисленного, нужно:
- Адекватный сон,
- Психологический покой,
- Отсутствие дефицитов витаминов и минералов,
- “Заживляторы” слизистой. Одним из самых активных веществ является - L-глутамин,
- Другие препараты по показаниям (прокинетики, спазмолитики…).
Внимание, не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь с врачом.
Раньше нутрициолог рассказала, от каких неожиданных продуктов можно нечаянно потолстеть.