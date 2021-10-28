От короны стал ЖКТ: врач рассказала, как восстановить работу желудка после инфекции

Многие из тех, кто перенес коронавирус, рассказывают, что у них "слетела" работа всего ЖКТ на фоне перенесенной инфекции.

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram рассказала, почему это происходит, 4 главных причины.

вышла новая версия - дельта-штам,

через механизм мощного стресса на ЖКТ, при этом гибель микробиоты и изменение ее видового состава,

дисбаланс вегетативной системы на фоне инфекции и нарушение моторики,

эпителий кишечника - место для внелегочной репликации вируса.

Для слаженной работы всего организма крайне важны здоровый сон и отсутствие стресса (фото: pexels.com)

Кроме этого, на фоне болезни декомпенсируются заболевания ЖКТ, которые раньше не проявлялись или носили вялотекущий характер.

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Как наладить работу ЖКТ после коронавируса

Во-первых, выйти из острого периода болезни. Во-вторых, оценить, что поломалось, и начать это чинить.

Можно начать с минимальной диагностики - с копрограммы. Далее действовать, исходя из результатов, восполняем факторы пищеварения (соляная кислота, желчь, ферменты).

Постепенно пищеварение приходит в норму (фото: pexels.com)

Оценить микробиоту можно по:

Кровь на ХМС,

Биохимический анализ кала,

Кал на дисбактериоз (для продвинутых - генетика микробиоты).

В зависимости от результатов, избавляемся от патогенов (схемы нутрицевтиков) и восстанавливаем микробиоту (пробиотики, пре- и метабиотики). Для того, чтобы восстановление микробиоты и ЖКТ в целом шло оптимально, помимо перечисленного, нужно:

Адекватный сон,

Психологический покой,

Отсутствие дефицитов витаминов и минералов,

“Заживляторы” слизистой. Одним из самых активных веществ является - L-глутамин,

Другие препараты по показаниям (прокинетики, спазмолитики…).

Внимание, не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь с врачом.