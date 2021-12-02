Міцні нерви і хороше травлення: нутриціолог назвала, що потрібно їсти кожен день

Три головні актори, на які варто звернути увагу, коли хочеться змінити самопочуття на краще, - це заповнення вітамінно-мінеральних дефіцитів, комфортне травлення, очищення організму.

"Набридло ходити з тяжкістю у шлунку і зіпсованим настроєм, потрібно щось міняти", - такими думками діляться клієнти з фахівцями з харчування.

Для цього потрібно привчити себе додавати долоню свіжої зелені до кожного прийому їжі, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.⠀

Проста звичка - суперрезультати (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

ТОП-3 аргументи на користь звички їсти зелень з кожним прийомом їжі

1. Зелень - це вибух користі!

Листові салати, кріп, петрушка, рукола, кінза, мікрозелень, базилік, дикороси містять величезну кількість корисних вітамінів, елементів, мінералів.

2. Найкрутіше - в зелені багато магнію і вітамінів групи В.

Магній вимивається з організму, коли ми знаходимося в стресі (всі міські жителі), а також, коли їмо солодке. Зелень містить вітаміни групи В, в тому числі, фолієву кислоту (за різними даними, в світі до 70% населення мають MTHFR-мутацію, при якій фолієва кислота погано засвоюється, тож потрібно їсти підвищену кількість зелені для збереження здоров'я).

Без В6 магній не засвоюється (тобто, ви можете пити добавку магнію, але він не буде засвоюватися, якщо в організмі нестача В6), а в зелені все збалансовано.

Не варто забувати: зелень потрібно ретельно мити (фото: pexels.com)

Вітаміни групи В критично необхідні для стабільної нервової системи і хорошого травлення. У тому числі, при їх нестачі розвиваються харчові непереносимості, наприклад, глютену.

3. В зелені міститься хлорофіл. Він допомагає виробляти організму еритроцити, а також ефективно очищає кров і допомагає в детоксикації організму.