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Критично важливо: нутриціолог розповіла, яку рибу краще перестати їсти

Автор: Тетяна Турчанікова

Риба і морепродукти критично важливі в раціоні. Особливо жінкам і дітям. Головне джерело незамінних омега-3 кислот - це не БАДи в баночках, а саме жирна дика риба.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.

Всім відомо, що омега-3 має масу переваг. Наприклад, допомагає знижувати запалення, яке виникає при будь-яких захворюваннях.

Білок - джерело незамінних амінокислот. В даний час 90% жінок і дітей відчувають колосальну, критичну нестачу білка.

Дика риба багата вітаміном A, D, E, а також йодом і фосфором.

Натуральні антигістамінні засоби: нутриціолог дала список продуктів, які можна алергікам

Важливо, де рибу ростили і чим її годували (фото: pexels.com)

Яку рибу не можна їсти

Риба повинна бути саме дикою, бо тоді вона не містить антибіотики, гормони росту, на відміну від фермерської. Я не рекомендую купувати фермерську рибу: форель, сібас, дорадо, сьомгу.

Раніше нутриціолог розповіла, як легко приготувати корисний кавуновий сорбет удома.

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