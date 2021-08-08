ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Смачно, корисно і просто: нутриціолог розповіла, як легко приготувати кавуновий сорбет

Новость на русском →
Неділя 08 серпня 2021 12:09
Смачно, корисно і просто: нутриціолог розповіла, як легко приготувати кавуновий сорбет Сорбет з кавуна - пальчики оближеш! (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Настає сезон найсмачніших літніх ласощів! У спекотну погоду всій родині особливо припаде до смаку простий і корисний кавуновий сорбет.

Нутриціолог Анна Біоторіум поділилася у своєму блозі Instagram рецептом, який легко повторити в домашніх умовах.

Кавуновий сорбет, інгредієнти

  • 3 чашки (1 чашка - 250 мл) замороженого кавуна
  • 2 / 3 чашки кокосового молока
  • 2 ч. ложки соку лайма (за бажанням)
  • свіжа м'ята (за бажанням)

Призводить до небезпечних наслідків: дієтолог розповіла, чи варто худнути на кавунах

Смачно, корисно і просто: нутриціолог розповіла, як легко приготувати кавуновий сорбет

Кавун - одна з головних літніх ласощів (фото: pexels.com)

Від паразитів, вірусів і мікробів: нутриціолог дала список антипаразитарних продуктів

Спосіб приготування кавунового сорбету

  1. Кавун потрібно нарізати кубиками, а після заморозити.

  2. Якщо ви спочатку зробите морозиво, а потім заморозите, то у вас вийде розсипчастий лід, що теж смачно, але не так красиво і зручно при поїданні.

  3. Виймаємо після заморозки.

  4. Далі! Все, що нам потрібно: змішати всі інгредієнти в блендері.
  5. За бажанням, можна додати свіжу м'яту, базилік або сік лайма. Я люблю поєднання кавуна і лайма. Прокручуємо до однорідного м'якого стану.
  6. Подаємо, решту прибираємо в морозильну камеру. Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог розповіла, як легко допомогти печінці очиститися.

Читайте LITE в Google News
рецепти рецепт Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У серпні нас чекає серія магнітних бур: будьте обережні!
У серпні нас чекає серія магнітних бур: будьте обережні!