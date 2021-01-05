Кутя на Різдво: покроковий рецепт від переможниці "Танців з зірками"

Різдво - дуже сімейне свято в Україні. Адже саме 6 січня вся родина збирається разом за столом, щоб відзначити одне з найголовніших християнських свят. Страви на Святвечір у всіх можуть відрізнятися, але у кожного точно буде різдвяна кутя.

"На Різдво стіл у нас завжди багато накритий і ломиться від різних страв. Не можу сказати, що я завжди готую 12 страв, але без куті не обходимося. На жаль, цього року через пандемію я не зможу принести кутю своєму хрещеному, як раніше, за традицією. Але обов'язково зварю її для моєї сім'ї, мами і батьків чоловіка", - розповіла нам переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова (фото: прес-служба танцівниці)

Перед Різдвом хореограф вирішила поділитися рецептом смачної куті до святкового столу.

Інгредієнти для різдвяної куті:

пшениця - 350 г

мак - 50-100 г

мед - 2-3 ст. л.

горіхи волоські або фундук - 100 г

родзинки - 100 г

курага - 100 г (за бажанням)

Готуємо різдвяну кутю покроково

Крок 1. Помийте пшеницю і замочіть її у воді на 2-3 години.

Крок 2. Потім відваріть крупу на середньому вогні, щоб стала м'якою, але сильно не розварилася. До пшениці додайте 2-3 ст. л. меду.

Крок 3. Залийте мак окропом на 30 хвилин. Після чого злийте воду, розітріть мак до появи "макового молочка" (залишки води від заварювання біліють).

Крок 4. Родзинки і курагу залийте теплою водою і дайте трохи постояти. Очистіть горіхи і підсушіть їх у духовці або підсмажте на сковороді. Потім подрібніть горіхи.

Крок 5. Додайте до пшениці мак, горіхи, родзинки і все перемішайте. За бажанням можна додати курагу.

Ілона Гвоздьова з сім'єю (фото: прес-служба танцівниці)

"Щасливого Різдва і смачної куті!" - сказала Ілона.

Раніше Гвоздьова розповіла, як увійти в звичний ритм після Нового року максимально комфортно.