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Лікує суглоби і захищає від вірусів: нутриціолог дала простий рецепт корисного напою

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П'ятниця 06 серпня 2021 11:37
Лікує суглоби і захищає від вірусів: нутриціолог дала простий рецепт корисного напою Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь не за горами - і разом з нею багато хто пророкує нову хвилю вірусів і застуд. Але всі вони обійдуть вас стороною, якщо заздалегідь навчитися піклуватися про свій імунітет.

Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram дала рецепт корисного і простого напою - золотого молока, який значно підвищує захисні сили організму.

Самий зігріваючий рецепт - золоте молоко - можна використовувати в якості профілактики і лікування вірусних інфекцій.

Воно пряне, ароматне і смачне. Таке молоко вважається цілющим. Разом з медом і перцем користь посилюється в рази.⠀

Лікує суглоби і захищає від вірусів: нутриціолог дала простий рецепт корисного напоюЗолоте молоко творить чудеса (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Від чого допомагає золоте молоко

  • Лікує хворі суглоби, зміцнює кістки, знімає болі і повертає гнучкість.
  • Допомагає швидко впоратися з застудою.
  • Зміцнює імунітет і захищає від вірусів.
  • Очищає кров і стимулює роботу печінки, допомагаючи виводити токсини.
  • Нормалізує роботу травної системи.
  • Заспокоює нерви, допомагає впоратися з безсонням.
  • Допомагає активізувати обмін речовин.
  • Золоте молоко має також багато інших корисних властивостей.

Його можна пити в будь-який час доби. Ви можете використовувати приготовлену золоту пасту кожен день для приготування золотого молока.

Це рецепт від австралійця Doug English який визнаний одним з кращих експертів, які практикують лікування куркумою людей і тварин. Запропонований ним рецепт успішно використовують сотні тисяч його послідовників по всьому світу.

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Для пасти:

• 1/2 ст порошку куркуми

• 1 ст води

• 1/3 склянки кокосової / оливкової олії

• 1/2-3 ч. л. свіжозмеленого чорного перцю

Налийте воду в каструлю, додайте куркуму. Постійно перемішуючи, варіть на повільному вогні 7-10 хв, поки не отримаєте густу пасту.

Дайте пасті трохи охолонути, додайте в неї перець і масло. Все ретельно перемішайте. Готову пасту перекладіть в скляний посуд зі щільно прилягаючою кришкою.

Паста з куркуми зберігається 14 днів.

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Інгредієнти для золотого молока:

1 ст. мигдального молока, подрібнений кардамон, аніс, кориця, порошок імбиру, ваніль, мускатний горіх на кінчику ножа.

  • 1 / 2 ч. л. золотої пасти,
  • 1 / 2 ч. л. меду.

Мигдальне молоко перемішати зі спеціями в сотейнику, довести до кипіння. Трохи остудити. Додати мед за бажанням.

Замість мигдалевого молока можна взяти 1 частину мигдалю, 2 частини води і збити блендері. Процідити за бажанням.

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