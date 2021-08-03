Від паразитів, вірусів і мікробів: нутриціолог дала список антипаразитарних продуктів

Слово "паразит" походить від давньогрецького parasitus - "нахлібник". Чому нахлібник? Тому що це організм, який живе за рахунок господаря, але за своїми правилами.

А якщо ще й господар любить, то що люблять паразити (багато солодкого, мучного, рафінованого), то поселяються вони надовго. Про це попередила у своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Згодом господар помічає, що його самопочуття погіршується, з'являються болі неясної етіології, знижується тонус, але зазвичай господар думає, що це від великої кількості роботи. І на жаль, людина часто може бути господарем для величезної кількості паразитів. Будучи присутнім в людському організмі, паразит надає досить серйозний, патогенний вплив. Антипаразитарні продукти - це ті, які паразити не люблять, тобто ті, які допомагають позбавити організм від паразитів, вірусів і мікробів. Часник ганяє паразитів (фото: pexels.com) Продукти проти паразитів: список Масло орегано - природний антибіотик. Активні компоненти: карвакрол, тимол і борнеол - надають протимікробну, протигрибкову, протипухлинну і антипаразитарну дії. Вбиває стафілокок, мікробів, грибки (кандиди), лямблій, кишкову паличку та інших паразитів.

- природний антибіотик. Активні компоненти: карвакрол, тимол і борнеол - надають протимікробну, протигрибкову, протипухлинну і антипаразитарну дії. Вбиває стафілокок, мікробів, грибки (кандиди), лямблій, кишкову паличку та інших паразитів. Папайя - у 2007 році проведено дослідження, яке показало практично стовідсоткову ефективність насіння папайї в позбавленні організму від паразитів після семиденного лікування. Кісточки папаї мають гоструватий смак. Їх спочатку сушать, а потім засипають в млин і використовують як приправу для різних страв. Можна просто жувати ці кісточки (по 5-6 штук кілька разів на день), що сприятиме загальному оздоровленню, а також для захисту системи травлення від паразитів.

- у 2007 році проведено дослідження, яке показало практично стовідсоткову ефективність насіння папайї в позбавленні організму від паразитів після семиденного лікування. Кісточки папаї мають гоструватий смак. Їх спочатку сушать, а потім засипають в млин і використовують як приправу для різних страв. Можна просто жувати ці кісточки (по 5-6 штук кілька разів на день), що сприятиме загальному оздоровленню, а також для захисту системи травлення від паразитів. Масло гарбузового насіння і насіння гарбуза: активна речовина кукурбитин діє проти паразитів. Сам по собі він гіркий і злегка токсичний, але саме ці його властивості знищують паразитів. Як і інші гіркі речовини, кукурбітацин має протипухлинну і антипаразитарну дію. Підтримати систему детоксикації: нутрицілог дала список овочів для гарної роботи жовчного Куркума - антипаразитарна дія її основного біологічно активного компонента куркуміну. Куркумін знищує не тільки статевозрілих паразитів, але і їх личинки і яйця.

- антипаразитарна дія її основного біологічно активного компонента куркуміну. Куркумін знищує не тільки статевозрілих паразитів, але і їх личинки і яйця. Також варто додати в свій раціон: лляну олію, масло чорного кмину, насіння огірків, часник, яблучний укус, лавровий лист, журавлину, брусницю, хрін.