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Як легко і просто знизити калорійність харчування: хитрощі від дієтолога

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Понеділок 17 січня 2022 10:03
Як легко і просто знизити калорійність харчування: хитрощі від дієтолога Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_sheremeteva)
Автор: Марина Настевич

Деякі жінки не хочуть займатися своєю вагою тільки тому, що їх лякає підрахунок калорій. Їм здається, що це так складно, і вони ніяк не розберуться. Вони плачуть, скаржаться на здоров'я, яке вже неабияк пошарпано зайвими кг, але ніяк цей страх пересилити не можуть.

Дівчата, це все омани. Калорії ми рахуємо тільки на початку, коли перебудовуємо наші харчові звички. Потім ви все самі визначаєте "на око", і навіть інтуїтивно відчуваєте, що потрібно, скільки і коли їсти і пити.

Дієтолог Христина Шереметьєва навчила в Instagram маленьким хитрощам, які допоможуть знижувати калораж без всякого підрахунку калорій.

1. Більше овочів. Замініть половину гарніру (каші, макарони, картопля – вуглеводи) овочами (салати, зелень, і будь-які овочі крім буряка, моркви). Вони об'ємні, займуть більше місця в шлунку, містять клітковину, що важливо для хорошої роботи кишечника. Їжа вийде менш калорійною, але більш ситною.

2. Молочні продукти невеликої жирності. Якщо ви нормально переносите молочку, віддавайте перевагу продуктам з невеликою жирністю. Відмовтеся від глазурованих сирків. Це вже не просто сир в шоколаді, а повноцінний висококалорійний десерт. Вибирайте сир 2-5% жирності.

3. Дієтичне м'ясо. Телятина, індичка, курка, кролик – дієтичне м'ясо. У ньому менше жиру і більше білка. Воно дасть більше ситості і принесе більше користі м'язам. І в ньому менше калорій.

Як легко і просто знизити калорійність харчування: хитрощі від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Розпилювач для масла. В 1 чайній ложці рослинного масла приблизно 45 ккал. Але ми про це постійно забуваємо, не враховуємо ці калорії. Рекомендую використовувати розпилювач для масла. Буквально 2 пшики на сковороду, і блюдо буде готуватися точно також, як і раніше, тільки з меншою кількістю масла. 3г масла і 30г масла – погодьтеся, є різниця. І плюс - це економно. Можна використовувати сковорідки з антипригарним покриттям, це ще більше допоможе знизити кількість масла в вашому раціоні.

5. Яєчний білок. Готувати омлет можна з меншою кількістю жовтків, використовуючи більше білків. 1 жовтка буде достатньо.

Як легко і просто знизити калорійність харчування: хитрощі від дієтологаЯк легко і просто знизити калорійність харчування: хитрощі від дієтологаЯк легко і просто знизити калорійність харчування: хитрощі від дієтологаЯк легко і просто знизити калорійність харчування: хитрощі від дієтологаІлюстративне фото (instagram.com/dietolog_sheremeteva)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розкрила всю правду про різні види солі.

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