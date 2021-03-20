Менше заборон: топ-7 помилок, які заважають вам схуднути

З приходом весни багато задумалися про те, що пора б скинути набрані за зиму і карантини кілограми. Однак при цьому важливо робити це правильно і уникати помилкових установок і популярних помилок.

Топ-7 помилок тих, що худнуть:

1. Забороняти якісь продукти - молочку, картоплю, макарони, солодощі, хліб і т. д. Заборони ведуть до зривів. Якщо вписати в норму калорій будь-який продукт - ви будете худнути.

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2. Ставити тимчасові рамки: солодке тільки вранці, фрукти до 16 години або влаштовувати голодування по 8-16 годин (інтервальне голодування). Час прийомів їжі не має значення при дефіциті калорій.

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3. Пити насильно 8 склянок або 2-2,5 л води, тому що "так треба", хоча насправді - ні. Пити потрібно по спразі, у всіх своя індивідуальна норма.



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4. Сходити з розуму, якщо не скинули 5-10 кг за тиждень. Жир, накопичений роками, так швидко не йде. Норма - 1% від маси тіла на тиждень.

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5. Ставити соціальні заборони - романтичну вечерю з коханою, похід в кафе з друзями, торжество, частування в гостях, вечірні посиденьки за фільмом або серіалом і т. д. Навіщо тут потрібний перфекціонізм? Шматочок пирога або чай з печеньками не зроблять вас товстою. Пам'ятайте, що немає продуктів, від яких товстіють або худнуть. Важлива кількість цих продуктів. Товстіють від переїдання, худнуть від невеликого недоїдання

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6. Ділити продукти на ПП і не ПП, корисні і шкідливі. З такими установками легко переїсти цих самих корисних продуктів, корисно ж. І дуже легко лаяти себе і звинувачувати від того, що з'їли щось "заборонене". Не ставте ці ярлики на продукти. З ПП легко набрати зайву вагу.



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7. Багато тренуватися і сподіватися на велику витрату калорій. На жаль, реалії такі, що для звичайної людини, не спортсмена, витрати на тренуванні не більше 250 Ккал (3 рафаелки або 1 маленький Снікерс). Пам'ятайте про це! І рахуйте ПРИХІД калорій з їжі, а не витрати від активності.