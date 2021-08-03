Багато енергії і ніякого жиру: топ-5 продуктів для здоров'я щитовидки і стрункості

Для її правильного функціонування потрібно, щоб ваш раціон був максимально збалансований і в підсумку в організм надходив йод, цинк, селен, залізо і вітамін Д.



А ось і топ-5 продуктів з найбільшим вмістом речовин, які корисні для підтримки здоров'я щитовидної залози.



Спеціальної дієти придуманої для щитовидної залози немає, але вибір продуктів дуже важливий!





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1. Йод

На функцію щитовидної залози впливає недолік так і надлишок йоду в раціоні, тому важливо давати своєму організму середнє оптимально зважене число йоду!

І тут не морепродукти, а журавлина! 100 гр журавлини міститься приблизно 350 гр йоду. І цим вона нітрохи не поступається морській капусті. Додавайте журавлину в салати, соуси регулярно і добова норма йоду буде забезпечена!



2. Селен

Допомагає інтенсифікувати роботу щитовидної залози + потужний антиоксидант , що в свою чергу також важливо для щитовидної залози: бразильський горіх (як чемпіон за вмістом селену) а також тунець, сардини, яйця, бобові в комплексі допоможуть розібратися з дефіцитом селену.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Омега 3 жирні кислоти і л-тирозин

Їх співвідношення в нашому раціоні впливає на запалення в організмі і максимальна кількість зосереджена не в таблетці, а в рибі. У жирній морській червоній рибі буде багато омега 3, а також амінокислоти л-тирозину, що також важливі для роботи щитовидної залози: лосось, форель, горбуша, сьомга.



4. Залізо

Печінка - як один з найголовніших донаторів гемового заліза, а залізо це потужний кофактор перетворення фенілаланіну в тирозин, що дуже важливо для оптимальної роботи щитовидної залози, особливо в разі дефіцитів.



5. Цинк

Цинк, як і селен, впливає на роботу щитовидної залози, тому в разі її зниженої функції, вам варто звернути увагу на продукти багаті цинком: устриці, молюски, яловичина, птиця.