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Що можна їсти на ніч: поради дієтолога

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 08:36
Що можна їсти на ніч: поради дієтолога Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Ми всі знайомі з тим, що з настанням вечора хочеться поїсти! Так, практично кожному з нас. Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла про причини цього явища, а також поділилася порадами, що можна з'їсти на ніч без шкоди для фігури та здоров'я.

Корисну інформацію експерт опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Вночі у нас сповільнюються всі процеси спеціально - організм таким чином відновлюється. Ми глибоко, але рідше дихаємо. По гормонам - навпаки. Переважає гормон омолодження, відновлення та зростання. І мелатонін циркулює. Також сповільнюється перистальтика і знижуються процеси травлення.

Але при цьому, шлунку необхідний легкозасвоюваний білок! Якщо вжити шматок м'яса в чистому вигляді, то на ранок воно дасть зниження апетиту або його відсутність.

Що можна їсти перед сном:

  • На ніч чудово підійдуть білкові коктейлі. Такі коктейлі максимально зручні для тих, у кого скажений ритм життя.

Що можна їсти на ніч: поради дієтолога

  • Гарним варіантом будуть омлети з овочами, вони легко засвоюються і не дають відчуття тяжкості.
  • Звичайно ж риба в будь-якому вигляді!
  • Сир, його можна як у звичайному вигляді, так і у вигляді запіканки.
  • Я б порадила банан і пару ложок урбеча. Важливо, щоб у людини не було діабету.

Що можна їсти на ніч: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

А ось що не підходить, так це м'ясо і птиця шматком, особливо важкі для вечора свинина, яловичина і телятина.

Нагадаємо, дієтолог Олена Павлова поділилася шпаргалкою корисних продуктів на кожен день.

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