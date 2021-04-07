Вітамінна весна: дієтолог поділилася шпаргалкою корисних продуктів на кожен день

Навесні ми особливо гостро відчуваємо брак вітамінів, а постійний стрес, що зараз через ситуацію з світовою пандемією відчув кожен, тільки погіршує ситуацію. Що ж робити? Вихід є, і знайти його можна в продуктах харчування, які допоможуть вирішити питання з поповненням вітамінних запасів організму.

Навесні починається період, коли тіло легше переносить детокс. Необхідна більш легка, але все ще поживна їжа, тепла, стимулююча розум і рух.

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У цей період краще прибрати: надлишок фруктів, солодкого, крохмалистих продуктів, горіхів, молока і молочних продуктів.

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Все це дає слиз, а слиз викликає набряклість, передумови до формування алергічної реакції і т. д. Тому, як тільки сходить сніг, ми можемо вже страждати від алергії.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спробуйте вибудувати своє харчування навесні без цих продуктів, і можливо, це буде ваша перша весна без застуд.

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Цільнозернові каші в невеликій кількості в першій половині дня - джерело довгограючої енергії.

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Фрукти також залишаємо в невеликій кількості, краще з в'яжучим і гіркуватим смаком - гранат, хурма, грейпфрут.

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У кожному прийомі їжі навесні потрібні ці три смаку - гострий, гіркий і терпкий.

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Горіхи замініть насінням льону і чіа, насінням соняшнику і гарбуза.

У невеликих кількостях козячий сир і молоко, масло дхі, рослинні олії.

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Більше овочів і зелені, які можна сміливо додавати на сніданок, вечерю і обід. На вечерю, яка повинен бути легкою, можна навіть обмежитися овочами з топленим маслом.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В ідеалі обід - до 14 годин, вечеря - не пізніше 19 годин, за 4 години до сну. Якщо складно слідувати цьому графіку, потрібно хоча б до нього прагнути. Не лягати спати після їжі, так як це теж призводить до утворення слизу.

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Стежити за кількістю їжі, встаючи з-за столу до моменту насичення, так як гормон ситості лептин активно виробляється протягом 20-30 хвилин після їжі. І якщо ви за столом відчули, що наїлися, то це вже може означати, що переїли.