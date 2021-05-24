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Можна і потрібно: дієтолог розповіла, якою має бути вечеря при схудненні

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Понеділок 24 травня 2021 15:01
Можна і потрібно: дієтолог розповіла, якою має бути вечеря при схудненні Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Про вечерю стільки міфів, що більшість вважає за краще і зовсім відмовлятися від вечері під час схуднення і змушують себе голодувати всю ніч, що в корені неправильно і досить важко дотримуватися.

Лікар-дієтолог Альбіна Комісарова розповіла в Instagram, якою же повинна бути вечеря тих, що худнуть, і що краще вибрати для вечірньої трапези.

Вечеряти можна і потрібно - це один з основних прийомів їжі, він забезпечує нас енергією на майбутній вечір, ми не встаємо вночі до холодильника і не вмираємо від голоду вранці.

На вечерю має припадати приблизно 15-20% від раціону. Але це не якась догма, може бути по-різному. Ви можете повечеряти щільно, можете з'їсти сир з йогуртом - але повинен бути баланс протягом дня.

Вуглеводи на вечерю можна. Є невелике дослідження, де одна група людей вечеряла з вуглеводами, а інша без, при цьому калорійність раціону була однакова. Різниці в схудненні не було. А великих досліджень на цю тему немає, тому що не роблять дослідження на те, що легко підтвердити базовими знаннями з фізики та біології: якщо ми витрачаємо більше, ніж споживаємо, то будемо худнути. Причому тут вуглеводи на вечерю. Вони однаково засвоюються в будь-який час.

А чому тоді ж ми худнемо, якщо вечеряємо салатом з курячою грудкою або не вечеряємо взагалі? Тому що позбавляємо себе певної кількості калорій, які їли раніше і створюємо дефіцит. Ніякої магії.

Можна і потрібно: дієтолог розповіла, якою має бути вечеря при схудненніМожна і потрібно: дієтолог розповіла, якою має бути вечеря при схудненніПриклади правильної вечері:

Можна і потрібно: дієтолог розповіла, якою має бути вечеря при схудненніМожна і потрібно: дієтолог розповіла, якою має бути вечеря при схудненніМожна і потрібно: дієтолог розповіла, якою має бути вечеря при схудненніМожна і потрібно: дієтолог розповіла, якою має бути вечеря при схудненніМожна і потрібно: дієтолог розповіла, якою має бути вечеря при схудненні

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Агафонова навчила знижувати цукор в крові за допомогою продуктів харчування.

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