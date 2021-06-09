Не можна, а потрібно: топ-9 фруктів, які варто їсти при схудненні

Багато тих, хто худне свідомо уникають фрукти, побоюючись набрати зайву вагу легко і непомітно. До того ж, в них міститься фруктовий цукор, який, на думку бажаючих розпрощатися із зайвими кіло, тільки зашкодить формам.

Чи так це відповіла в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.

Немає певного фрукта, який запустить схуднення в організмі, але є фрукти, які поживні своїм вітамінним і мінеральним складом.

1. Грейпфрут - середнє між помело і апельсином і зазвичай асоціюється з дієтою і схудненням. Половина грейпфрута містить всього 39 калорій, але забезпечує 65% рекомендованої добової норми вітаміну С. Він не запускає процес горіння жирових відкладень, але він точно не буде заважати схудненню.

2. Яблука - низькокалорійні і багаті клітковиною, в них 116 калорій і 5,4 грама клітковини на один великий фрукт.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Ягоди - всі варіанти ягід підходять для тих, хто правильно харчується і контролює свій раціон. Ягоди низькокалорійні і містять багато вітамінів. Вони також можуть мати позитивний вплив на рівень холестерину, артеріальний тиск і запалення.

4. Кісточкові фрукти - мають низький ГІ, низькокалорійні і багаті поживними речовинами, такими як вітаміни C і A, що робить їх ідеальним варіантом перекусу і добавки кудись.

5. Ківі є відмінним джерелом вітаміну С, вітаміну Е, фолієвої кислоти та клітковини.

6. Диня - завжди складно вибрати "диня або кавун " — диня буде більш поживна для людини, яка худне.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

7. Апельсин.

8. Банани - багато хто боїться бананів при нормалізації ваги, але банани дуже поживні для організму і вони не будуть заважати досягненню результату, якщо не переїдати їх.

9. Авокадо - якщо ви не знали, то це фрукт і він корисний з усіх боків.



Всі фрукти краще їсти цілком, а не в соку. Фрукти і ягоди можна їсти окремо, а можна доповнювати їм салати, йогурти і просто використовувати як десерт.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так само фрукти дають хорошу ситість, тому якщо у вас є проблеми з почуттям насичення, спробуйте додати в раціон більше фруктів і ягід.



Ніколи не потрібно боятися правильних продуктів. Жоден правильний продукт не буде шкодити організму так, як те, що можна знайти на прилавках.