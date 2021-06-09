Не можна, а потрібно: топ-9 фруктів, які варто їсти при схудненні
Багато тих, хто худне свідомо уникають фрукти, побоюючись набрати зайву вагу легко і непомітно. До того ж, в них міститься фруктовий цукор, який, на думку бажаючих розпрощатися із зайвими кіло, тільки зашкодить формам.
Чи так це відповіла в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.
Немає певного фрукта, який запустить схуднення в організмі, але є фрукти, які поживні своїм вітамінним і мінеральним складом.
1. Грейпфрут - середнє між помело і апельсином і зазвичай асоціюється з дієтою і схудненням. Половина грейпфрута містить всього 39 калорій, але забезпечує 65% рекомендованої добової норми вітаміну С. Він не запускає процес горіння жирових відкладень, але він точно не буде заважати схудненню.
2. Яблука - низькокалорійні і багаті клітковиною, в них 116 калорій і 5,4 грама клітковини на один великий фрукт.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
3. Ягоди - всі варіанти ягід підходять для тих, хто правильно харчується і контролює свій раціон. Ягоди низькокалорійні і містять багато вітамінів. Вони також можуть мати позитивний вплив на рівень холестерину, артеріальний тиск і запалення.
4. Кісточкові фрукти - мають низький ГІ, низькокалорійні і багаті поживними речовинами, такими як вітаміни C і A, що робить їх ідеальним варіантом перекусу і добавки кудись.
5. Ківі є відмінним джерелом вітаміну С, вітаміну Е, фолієвої кислоти та клітковини.
6. Диня - завжди складно вибрати "диня або кавун " — диня буде більш поживна для людини, яка худне.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
7. Апельсин.
8. Банани - багато хто боїться бананів при нормалізації ваги, але банани дуже поживні для організму і вони не будуть заважати досягненню результату, якщо не переїдати їх.
9. Авокадо - якщо ви не знали, то це фрукт і він корисний з усіх боків.
Всі фрукти краще їсти цілком, а не в соку. Фрукти і ягоди можна їсти окремо, а можна доповнювати їм салати, йогурти і просто використовувати як десерт.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Так само фрукти дають хорошу ситість, тому якщо у вас є проблеми з почуттям насичення, спробуйте додати в раціон більше фруктів і ягід.
Ніколи не потрібно боятися правильних продуктів. Жоден правильний продукт не буде шкодити організму так, як те, що можна знайти на прилавках.
Нагадаємо, що раніше гастроентеролог Нурія Діанова розповіла, які продукти ніколи не опиняться в кошику дієтолога.