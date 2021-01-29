Чи можна їсти рафіновану соняшникову олію: дієтолог дала вичерпну відповідь

Соняшникова олія стоїть на кухонній полиці практично в кожній родині. Але наскільки вона корисна? Валентина Івушкіна дала вичерпну відповідь.

Перш за все, потрібно розрізняти рафіновану і нерафіновану олії. Температура горіння рафінованої становить 232 градуси, нерафінованої - 107. При приготуванні їжі на сковороді температура досягає 160 градусів, а тому нерафінована для приготування страв не підходить - вона миттєво окислюється, горить і стає отрутою. Її варто використовувати тільки для салатів або додавати в приготовані страви. А як щодо рафінованої? Залишається там щось корисне після обробки?

"Я підтримую точку зору, згідно якої певна користь в ній все-таки є, адже в процесі рафінації жирні кислоти (омега-6, омега-9) залишаються на своїх місцях, - вважає Валентина. - Рафінування ніяк не впливає на енергетичну цінність продукту. Також вважається, що в рафінованій олії залишається приблизно 40% вітаміну E".

Валентина Івушкіна (фото: instagram.com/smartdetoxru)

Звичайно, варто врахувати, що користь від такої олії ні в яке порівняння не йде з користю, яку організму приносять сирі або нерафіновані олії. Але нам усім треба на чомусь готувати. І хоча дієтолог категорично проти глибокого обжарювання, вона вважає, що легке обсмажування цілком допустиме. Ми готуємо на сковороді з використанням олії омлет, млинці, оладки, підрум'янюємо цибулю і моркву для супу... Яку ж олію використовувати?

Справа в тому, що нерафінованих, сирих рослинних олій, що підходять для приготування, досить мало (враховується не тільки температура згоряння, але й хімічна структура). Крім того, вони рідкісні, дорогі і тому далеко не всім доступні:

олія авокадо

оливкова (найбільш доступна)

кокосова

макадамії

рисових висівок.

Якщо у вас є можливість придбати ці масла, то краще використовувати їх. Але оскільки у більшості людей в такої можливості немає, доводиться використовувати відповідні рафіновані олії. У тому числі соняшникову. Але вибір завжди за вами, додає фахівець.

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