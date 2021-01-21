Нутриціолог назвала 6 головних продуктів від сезонної депресії: заряд бадьорості і оптимізму

Взимку багато хто почуває себе менш енергійними, без настрою і бажання діяти. Виявляється, злегка відкоригувавши свій раціон, можна уникнути сезонної депресії. Нутриціолог Надя Андрєєва склала список головних продуктів для гарного настрою і бадьорості.

Дні коротше і холодніше, наші тіла отримують менше сонячного світла, а нескінченна метушня перед святковими гуляннями, здається. забрала останні сили. Якщо ви точно знаєте, що стан легкого смутку і апатії пов'язані з погодою за вікном, а не серйозними дисбалансами в тілі, давайте спробуємо підтримати гарний настрій продуктами", - радить Надя.

Але перш ніж щось додати в раціон, важливо переконатися, що в ньому немає продуктів, які також забирають енергію, як і відсутність сонця, впевнена Андрєєва. По можливості вона радить прибрати головного "викрадача" енергії - цукор і всі продукти з них.

Спочатку цукор може трохи підняти настрій, коли сумно або коли треба приступити до важливих справ. Але наукові дослідження і практика багатьох людей говорить про те, що надлишок цукру і низький рівень Омега-3 - якраз основні причини, чому наш мозок працює повільніше і чому ми втрачаємо енергію.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Молочні продукти і борошняні вироби, що містять глютен, для багатьох також можуть бути причиною низької енергії і поганого настрою. Якщо ви їсте борошняне і молочне кожен день, ви можете не відчувати, що ці продукти діють на вас негативно.

Спробуйте провести без них два тижні заради експерименту і потім додавайте невеликими порціями в раціон. Швидше за все, ви побачите, як якісно змінилася ваша енергія в дні, коли ви обходилися без цих продуктів, рекомендує Надя.

Отже, які продукти додати в раціон, щоб не піддатися сезонної депресії?

Риба

Риба, особливо дикого улову, виловлена в холодних морях - джерело найбільш важливих інгредієнтів для гарного настрою: якісний протеїн, Омега-3 і вітамін D3. Дослідження Університету Піттсбурга показало, що люди з більш високим рівнем Омега-3 жирних кислот рідше відчувають симптоми депресії. Омега-3 і якісний жир також регулюють настрій за рахунок зниження рівня кортизолу, гормону стресу.

Лосось та деякі інші сорти риби, також багаті вітаміном B12, а він безпосередньо пов'язаний з виробленням серотоніну - нейромедіатора, який надає вплив на те, як ми себе відчуваємо емоційно. Протеїн містить амінокислоти, які опосередковано або безпосередньо впливають на наш настрій.

Яйця

Крім того, що, як і риба, це хороше джерело протеїну, Омега-3 і вітаміну D, вони також є джерелом холіну, який важливий для повноцінного функціонування нервової системи. Існує безліч досліджень, які показують, що достатній рівень холіну знижує ризик нервових розладів. Навіть таких серйозних захворювань, як хвороба Альцгеймера. У молодих людей нестача холіну може стати причиною нездатності зосередитися, поганого запам'ятовування фактів і почуття розумового "туману".

Ягоди

Вітамін С, яким багаті майже всі ягоди, допомагає регулювати рівень кортизолу. Тому чорниця, малина, смородина, чорниці, обліпиха допоможуть запобігти його різкому підвищенню. Також вітамін C сприяє засвоєнню заліза, дефіцит якого призводить до зниження енергії і хронічної втоми.

Ягоди - прекрасне джерело антиоксидантів, вони підтримують здорову інтегральність стінок кишечника.

Топ-6 продуктів для гарного настрою (фото: instagram.com/happynadyaz)

Брокколі

Все більше людей знайомляться з поняттям "эстрогеновое домінування". Пластикова посуд, стрес, зайва вага, лікарські препарати - неповний список причин підвищення гормону естрогену. Коли мова йде про домінування цього гормону в організмі, першими симптомами будуть перепади настрою, напади тривожності і депресія. Сульфорафан, який міститься в капустяних, особливо в брокколі, покращує метаболізм естрогенів і сприяє детоксикації печінки. Також брокколі - відмінне джерело вітаміну С.

Квашена капуста

Ферментовані продукти: квашена капуста, комбуча (чайний гриб), кімчі, кокосовий йогурт - чудово підтримують мікрофлору кишечника. Саме злагоджена робота бактерій сприяє виробництву серотоніну, який необхідний для хорошого самопочуття. Квашена капуста також підтримує здоров'я мозку, збільшуючи засвоєння кишечником мінералів, що регулюють настрій, включаючи магній і цинк.

Темна зелень

Багате джерело багатьох вітамінів і мінералів, включаючи калій, вітамін К, залізо і кальцій, листова зелень (шпинат, капуста, листова капуста, мангольд) є відмінним джерелом фолієвої кислоти, вітаміну В9. Фолієва кислота бере участь у виробленні і регулюванні серотоніну. Листова зелень знижує всі види запалень в організмі.

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