Не нашкодь: дієтолог розкрила правду про розвантажувальні дні і навчила робити їх правильно

Розвантажувальні дні - необхідність чи данина моді і швидкий спосіб позбутися від зайвого після чергового зажора? А може, щоб не розвантажуватися, не треба завантажуватися? А як щодо того, щоб не влаштовувати такі "гойдалки" нашій гормональній системі і берегти нервову, уникаючи перекидів з боку в бік, з гиперкалорійного раціону до надто обмеженого, чи взагалі голодування? Про те, для чого потрібне розвантаження організму, яким воно буває і як правильно його провести розповіла дієтолог Наталія Самойленко
На сторінці в Instagram експерт зазначила, що існує не зовсім правильне розуміння, для чого необхідно застосовувати такі варіанти розвантаження, як: лімфодренажний день, на зелених овочах, без вечері (fasting).
Варто запам'ятати, якщо для вас дані методики є способом компенсувати сильне переїдання напередодні, то, на жаль, це буде рухом по замкнутому колу, і згодом може привести до досить серйозної і недооціненої проблеми - розладу харчової поведінки.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Тому, вчимося взаємодіяти зі своїм тілом і мисленням заради спільної мети - здоров'я й стрункості.
Лімфодренажний день з чергуванням вуглеводів і білків буде додатковою підмогою в зменшенні набряків і виведення зайвої рідини з організму.
День на зелених овочах - особливо ідеальний варіант при запальних захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту, а пропуск вечері надасть легкості, буде сприяти підвищенню апетиту вранці і головне - є пусковим механізмом для відновлення на клітинному рівні.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Певні правила користування розвантажувальними днями:
Нагадаємо, що раніше експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла про методи боротьби з целюлітом, які не працюють.
До речі, дієтолог Наталія Самойленко раніше розповіла про зимові сезонні фрукти, які необхідно включити в меню.