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Допоможе налагодити травлення: лікар назвала найдоступніший суперфуд

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Вівторок 12 жовтня 2021 20:09
Допоможе налагодити травлення: лікар назвала найдоступніший суперфуд Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Суперфуди вже давно стали постійними жителями холодильників і поличок на кухні у всіх, хто стежить за своїм харчуванням і здоров'ям. Чіа, кіноа, ягоди годжі... а як щодо нашого, всім звичного з дитинства, суперфуду - квашеної капусти? Виявляється, вона не поступається за корисністю своїм "закордонним колегам".

Про це нагадала у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Квашену капусту не дарма називають суперфудом. Вона насичена органічними кислотами, вітамінами, мінералами, антиоксидантами. Є природним пробіотиком, що постчаэ корисні бактерії в ваш кишечник і сприяэ здоровому травленню.

Допоможе налагодити травлення: лікар назвала найдоступніший суперфудКвашена капуста - відмінний пробіотик (фото: pexels.com)

Процес ферментації протікає завдяки молочнокислим бактеріям, які мешкають на поверхні капустяного листя. При обмеженому доступі кисню вуглеводи розщеплюються, утворюючи в результаті складних реакцій молочну кислоту (лактат).

Щоб не допустити розвитку небажаної мікрофлори (гриби, бактерії), в капусту додають сіль в концентрації близько 2,5% від загальної маси.

Під час бродіння в капустяній масі протикають отвори, щоб видалити надлишки газу, який виділяється в процесі.

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У квашеної капусти багато корисних властивостей:

  • Підвищує імунітет

  • У поєднанні з білковими стравами ефективна для поліпшення жовчовідтоку

  • Підвищує кислотність
  • Знижує симптоми алергії
  • Містить багато вітаміну С. Додавайте її до червоного м'яса і субпродуктів, вона допоможе засвоїтися залозу
  • Містить похідну амінокислоти метіоніну. Надає противиразковий ефект, зменшує вплив хелікобактер
  • Ефективна в дієті проти Candida
  • Збільшує кількість корисних бактерій і знижує число "поганих"

Допоможе налагодити травлення: лікар назвала найдоступніший суперфудСуцільні суперфуди! (фото: pexels.com)

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Чому квашену капусту корисно заправляти рослинним маслом? Для засвоєння жиророзчинного вітамыну К2, який вона містить у великій кількості.

Незважаючи на велику користь і у цього продукту є протипоказання.

  1. СИБР (надмірне розростання бактеріальної флори в тонкому кишечнику). Може посилювати здуття у цієї групи пацієнтів.
  2. Загострення захворювань шлунково-кишкового тракту: гастрит, виразка.
  3. Непереносимість гістаміну.
  4. При хворобах пов'язаних з порушенням водно-сольового балансу: нирки, гіпертонія - обмежте вживання квашеної капусти. Через солі, поїдання її у великих кількостях може провокувати появу набряків і підвищення артеріального тиску.

Раніше нутриціолог назвала продукти, які допоможуть нормалізувати менструальний цикл.

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