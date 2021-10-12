Допоможе налагодити травлення: лікар назвала найдоступніший суперфуд
Суперфуди вже давно стали постійними жителями холодильників і поличок на кухні у всіх, хто стежить за своїм харчуванням і здоров'ям. Чіа, кіноа, ягоди годжі... а як щодо нашого, всім звичного з дитинства, суперфуду - квашеної капусти? Виявляється, вона не поступається за корисністю своїм "закордонним колегам".
Про це нагадала у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Квашену капусту не дарма називають суперфудом. Вона насичена органічними кислотами, вітамінами, мінералами, антиоксидантами. Є природним пробіотиком, що постчаэ корисні бактерії в ваш кишечник і сприяэ здоровому травленню.
Квашена капуста - відмінний пробіотик (фото: pexels.com)
Процес ферментації протікає завдяки молочнокислим бактеріям, які мешкають на поверхні капустяного листя. При обмеженому доступі кисню вуглеводи розщеплюються, утворюючи в результаті складних реакцій молочну кислоту (лактат).
Щоб не допустити розвитку небажаної мікрофлори (гриби, бактерії), в капусту додають сіль в концентрації близько 2,5% від загальної маси.
Під час бродіння в капустяній масі протикають отвори, щоб видалити надлишки газу, який виділяється в процесі.
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У квашеної капусти багато корисних властивостей:
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Підвищує імунітет
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У поєднанні з білковими стравами ефективна для поліпшення жовчовідтоку
- Підвищує кислотність
- Знижує симптоми алергії
- Містить багато вітаміну С. Додавайте її до червоного м'яса і субпродуктів, вона допоможе засвоїтися залозу
- Містить похідну амінокислоти метіоніну. Надає противиразковий ефект, зменшує вплив хелікобактер
- Ефективна в дієті проти Candida
- Збільшує кількість корисних бактерій і знижує число "поганих"
⠀Суцільні суперфуди! (фото: pexels.com)
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Чому квашену капусту корисно заправляти рослинним маслом? Для засвоєння жиророзчинного вітамыну К2, який вона містить у великій кількості.
Незважаючи на велику користь і у цього продукту є протипоказання.
- СИБР (надмірне розростання бактеріальної флори в тонкому кишечнику). Може посилювати здуття у цієї групи пацієнтів.
- Загострення захворювань шлунково-кишкового тракту: гастрит, виразка.
- Непереносимість гістаміну.
- При хворобах пов'язаних з порушенням водно-сольового балансу: нирки, гіпертонія - обмежте вживання квашеної капусти. Через солі, поїдання її у великих кількостях може провокувати появу набряків і підвищення артеріального тиску.
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