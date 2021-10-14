Неочевидний симптом: лікар розповіла, чому насправді виникає грудка в горлі

Ті, хто не з чуток знає, що таке відчуття грудки в горлі, часто думають, що вся справа в щитовидці. При цьому вони не здогадуються, що причина - в шлунку.
Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram розповіла, чому насправді виникає грудка в горлі.
Клубок в горлі - неочевидний симптом закидання кислого вмісту зі шлунка в стравохід. В результаті може розвинутися ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба) - найчастіша проблема стравоходу і сама неадекватна в лікуванні.
Ви думали, що "печія" - ознака підвищеної кислотності шлунка? А ось і ні! У нормі рН шлункового соку - 1-1, 5.
Печія - це просто закид кислого вмісту шлунка в стравохід. І відбувається це не через ступінь кислотності, а через порушення моторики шлунково-кишкового тракту.
Більш того: при печії кислотність часто буває знижена. Навіть рН 3-4 шлункового соку все одно буде занадто кислим для слизової стравоходу - і також буде її дратувати.
Часом клубок в горлі - єдина ознака закидання, печія - не постійний супутник цього стану.
Інші неочевидні ознаки рефлюксу:
Причини закидів:
Як правило, печія лікується антацидами (альмагель, ренні...) або інгібіторами ІПП (омез, разо...), але це тимчасовий захід, який завдає більше шкоди, ніж користі.
Раніше лікар назвала найдоступніший суперфуд, який допоможе налагодити травлення.