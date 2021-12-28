Нейтралізує токсини і відновлює організм: нутриціолог назвала природний засіб для імунітету

Міцний імунітет – здоровий організм! Підвищити захисні сили часто можна за допомогою абсолютно простих продуктів.
Так, нутриціолог Євгенія Хелс розповіла у своєму Instagram, що важливо враховувати при вживанні в їжу куркуми – і чому цей продукт просто необхідний у кожного на кухні.
Куркума (фото: pexels.com)
Як правильно вживати куркуму
Куркума має тонізуючий ефект, тому краще не приймати БАДи з куркуміном перед сном.
Це жиророзчинна речовина. Тому приймати добавки куркуми потрібно перед або під час їжі, що містить жири: наприклад, зі стравами, що включають масла, бульйони і т. д.
Пиперин – діюча речовина, що міститься в чорному перці, не допускає нейтралізацію куркуміну в шлунково-кишковому тракті і його виведення. Поєднуйте куркуму з меленим чорним перцем.
Немає однозначних рекомендацій по тривалості курсу, ви можете приймати добавки куркуми протягом 2-3 місяців, після цього слід зробити перерву.
Будучи рослинним препаратом, він здатний викликати індивідуальні реакції організму. Тому вживання куркуми в таблетках краще починати з невеликих дозувань, щоб не викликати проблем зі шлунково-кишковим трактом.
Не приймайте добавки куркуми з іншими БАДами і лікарськими препаратами – куркума може знизити засвоюваність ліків. Слід робити перерву не менше 2 годин.
Спеції на сторожі здоров'я (фото: pexels.com)
Куркума: застереження і особливості прийому
Куркумін має антитромбіновий ефект і ефективно розріджує кров, біодобавки куркуми не приймають при низькому згортанні крові або перед / після операцій.
Не варто приймати куркумін при жовчнокам'яній хворобі через можливе скорочення жовчного міхура
Те ж саме стосується сечокам'яної хвороби: при наявності каменів у нирках куркумін приймають з обережністю і після консультації з фахівцем.
У прийомі добавок куркуміну потрібно зробити перерву на період вагітності і лактації.
Куркумін знижує рівень інсуліну в крові і підсилює дію ліків при діабеті. Важливо врахувати це при прийомі інших препаратів.
Куркумін нейтралізує токсини і ефективно відновлює організм після хіміотерапії. Однак прийом слід припинити за два тижні до терапії і відновити через два тижні після.
Але є дуже важливий момент: куркума погано всмоктується в кишечнику і швидко виводиться. Тому з їжі куркумін погано засвоюється.