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Нейтралізує токсини і відновлює організм: нутриціолог назвала природний засіб для імунітету

Автор: Тетяна Турчанікова

Міцний імунітет – здоровий організм! Підвищити захисні сили часто можна за допомогою абсолютно простих продуктів.

Так, нутриціолог Євгенія Хелс розповіла у своєму Instagram, що важливо враховувати при вживанні в їжу куркуми – і чому цей продукт просто необхідний у кожного на кухні.

Куркума (фото: pexels.com)

Як правильно вживати куркуму

  • Куркума має тонізуючий ефект, тому краще не приймати БАДи з куркуміном перед сном.
  • Це жиророзчинна речовина. Тому приймати добавки куркуми потрібно перед або під час їжі, що містить жири: наприклад, зі стравами, що включають масла, бульйони і т. д.
  • Пиперин – діюча речовина, що міститься в чорному перці, не допускає нейтралізацію куркуміну в шлунково-кишковому тракті і його виведення. Поєднуйте куркуму з меленим чорним перцем.
  • Немає однозначних рекомендацій по тривалості курсу, ви можете приймати добавки куркуми протягом 2-3 місяців, після цього слід зробити перерву.
  • Будучи рослинним препаратом, він здатний викликати індивідуальні реакції організму. Тому вживання куркуми в таблетках краще починати з невеликих дозувань, щоб не викликати проблем зі шлунково-кишковим трактом.
  • Не приймайте добавки куркуми з іншими БАДами і лікарськими препаратами – куркума може знизити засвоюваність ліків. Слід робити перерву не менше 2 годин.

Спеції на сторожі здоров'я (фото: pexels.com)

Куркума: застереження і особливості прийому

  1. Куркумін має антитромбіновий ефект і ефективно розріджує кров, біодобавки куркуми не приймають при низькому згортанні крові або перед / після операцій.
  2. Не варто приймати куркумін при жовчнокам'яній хворобі через можливе скорочення жовчного міхура
  3. Те ж саме стосується сечокам'яної хвороби: при наявності каменів у нирках куркумін приймають з обережністю і після консультації з фахівцем.
  4. У прийомі добавок куркуміну потрібно зробити перерву на період вагітності і лактації.
  5. Куркумін знижує рівень інсуліну в крові і підсилює дію ліків при діабеті. Важливо врахувати це при прийомі інших препаратів.
  6. Куркумін нейтралізує токсини і ефективно відновлює організм після хіміотерапії. Однак прийом слід припинити за два тижні до терапії і відновити через два тижні після.
  7. Але є дуже важливий момент: куркума погано всмоктується в кишечнику і швидко виводиться. Тому з їжі куркумін погано засвоюється.

Раніше нутриціолог назвала продукти для природного очищення організму, захищають печінку.

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