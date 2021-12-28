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Нейтрализует токсины и восстанавливает организм: нутрициолог назвала природное средство для иммунитета

Автор: Татьяна Турчаникова

Крепкий иммунитет – здоровый организм! Повысить защитные силы часто можно при помощи совершенно простых продуктов.

Так, нутрициолог Евгения Хелс рассказала в своем Instagram, что важно учитывать при употреблении в пищу куркумы – и почему этот продукт просто необходим у каждого на кухне.

Куркума (фото: pexels.com)

Как правильно употреблять куркуму

  • Куркума имеет тонизирующий эффект, поэтому лучше не принимать БАДы с куркумином перед сном.
  • Это жирорастворимое вещество. Поэтому принимать добавки куркумы нужно перед или во время еды, содержащей жиры: например, с блюдами, включающими масла, бульоны и т. д.
  • Пиперин – действующее вещество, содержащееся в черном перце, не допускает нейтрализацию куркумина в ЖКТ и его выведение. Совмещайте куркуму с молотым черным перцем.
  • Нет однозначных рекомендаций по длительности курса, вы можете принимать добавки куркумы в течение 2-3 месяцев, после этого следует сделать перерыв.
  • Будучи растительным препаратом, способен вызывать индивидуальные реакции организма, поэтому употребление куркумы в таблетках лучше начинать с небольших дозировок, чтобы не вызвать проблем с желудочно-кишечным трактом.
  • Не принимайте добавки куркумы с другими БАДами и лекарственными препаратами – куркума может снизить усвояемость лекарств. Следует делать перерыв не менее 2 часов.

Специи на страже здоровья (фото: pexels.com)

Куркума: предостережения и особенности приема

  1. Куркумин обладает антитромбиновым эффектом и эффективно разжижает кровь, биодобавки куркумы не принимают при низкой свертываемости крови или перед / после операций.
  2. Не стоит принимать куркумин при желчекаменной болезни из-за возможного сокращения желчного пузыря
  3. То же самое касается мочекаменной болезни: при наличии камней в почках куркумин принимают с осторожностью и после консультации со специалистом.
  4. В приеме добавок куркумина нужно сделать перерыв на период беременности и лактации.
  5. Куркумин снижает уровень инсулина в крови и усиливает действие лекарств при диабете. Важно учесть это при приеме других препаратов.
  6. Куркумин нейтрализует токсины и эффективно восстанавливает организм после химиотерапии. Однако прием следует прекратить за две недели до терапии и возобновить через две недели после.
  7. Но есть очень важный момент: куркума плохо всасывается в кишечнике и быстро выводится. Поэтому из еды куркумин плохо усваивается.

Раньше нутрициолог назвала продукты для естественного очищения организма, защищают печень.

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