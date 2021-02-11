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Незамінні взимку: нутриціолог назвала суперфуди, які допоможуть підтримати імунітет в холодну погоду

Автор: Lite

Нутриціолог - фахівець з харчування із 10-річним стажем - Надя Андрєєва нагадала, що в зимовий період, як і в перші місяці весни, організм потребує вітамінів.

У своєму Instagram вона назвала корисні суперфуди, які варто мати вдома в холодний сезон.

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"Багато хто знає, що імунітет тісно пов'язаний з нашим травленням, а особливо - з мікрофлорою. Великий вплив на підтримання імунітету надають вітаміни і мінерали, які мають антиоксидантну активність і протизапальну дію: вітамін С, селен, цинк, вітамін D, омега 3, селен, йод, марганець", - написала Надя.



Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Вона поділилася найважливішими суперфудами для підтримки імунітету. Ці продукти можна купити в будь-якому магазині чи на ринку і збагатити ними зимовий раціон вашої сім'ї.

  • Болгарський перець. Містить рекордну кількість вітаміну С, та інших вітамінів. У денний рекомендованої порції міститься: вітаміну С 279%, бета каротину 220%.
  • Перець містить кверцетин, які запобігає розвитку багатьох хронічних захворювання і інші антиоксиданти з сильною протизапальною дією.
  • Лимон. Відоме джерело вітаміну С. D-лімонен, який міститься в шкірці лимона сприяє значному зниженню запалення і пошкоджень товстої кишки. Він активізує ферменти, необхідні для протікання детоксикації в печінці.
  • Риба північних морів або печінка тріски. Ці продукти багаті омега-3, ДГК і вітаміном D. Морепродукти також містять багато мікроелементів, включаючи йод, цинк і селен.

Додайте рибу північних морів в свій раціон 2-4 рази в тиждень. Віддавайте перевагу більш дрібній рибі, оскільки вона схильна збирати менш токсичні метали.

  • Кістковий бульйон. Повільно приготований кістковий бульйон містить всі амінокислоти і вітаміни групи B в тій формі, в якій організм може легко їх засвоювати і використовувати, а також важливі мінерали.

Він сприяє здоровому травленню і підтримує кишечник. Гліцин відіграє важливу роль у процесах детоксикації печінки. Він також сприяє здоров'ю суглобів, кісток і шкіри", - розповіла Андрєєва.

Раніше нутриціолог розповіла, як підтримати печінку і жовчний міхур: дбати про те, щоб печінка виробляла якісну жовч в достатній кількості, необхідно всім.

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