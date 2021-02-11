Незаменимы зимой: нутрициолог назвала суперфуды, которые помогут поддержать иммунитет в холода

Нутрициолог - специалист по питанию с 10-летним стажем - Надя Андреева напомнила, что в зимний период, как и в первые месяцы весны, организм нуждается в витаминах.
В своем Instagram она назвала полезные суперфуды, которые стоит иметь в доме в холодный сезон.
"Многие знают, что иммунитет тесно связан с нашим пищеварением, а особенно с микрофлорой. Большое влияние на поддержание иммунитета оказывают витамины и минералы, обладающие антиоксидантной активностью и противовоспалительное действие: витамин С, селен, цинк, витамин D, омега 3, селен, йод, марганец", - написала Надя.
Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Она поделилась самыми важными суперфудами для поддержания иммунитета. Эти продукты можно купить в любом магазине или на рынке и обогатить ими зимний рацион вашей семьи.
Добавьте рыбу северных морей в свой рацион 2-4 раза в неделю. Отдавайте предпочтение более мелкой рыбе, поскольку она склонна собирать менее токсичные металлы.
Он способствует здоровому пищеварению и поддерживает кишечник. Глицин играет важную роль в процессах детоксикации печени. Он также способствует здоровью суставов, костей и кожи", - рассказала Андреева.
Ранее нутрициолог рассказала, как поддержать печень и желчный пузырь: заботиться о том, чтобы печень производила качественную желчь в достаточном количестве, необходимо всем.