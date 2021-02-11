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Незаменимы зимой: нутрициолог назвала суперфуды, которые помогут поддержать иммунитет в холода

Автор: Lite

Нутрициолог - специалист по питанию с 10-летним стажем - Надя Андреева напомнила, что в зимний период, как и в первые месяцы весны, организм нуждается в витаминах.

В своем Instagram она назвала полезные суперфуды, которые стоит иметь в доме в холодный сезон.

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"Многие знают, что иммунитет тесно связан с нашим пищеварением, а особенно с микрофлорой. Большое влияние на поддержание иммунитета оказывают витамины и минералы, обладающие антиоксидантной активностью и противовоспалительное действие: витамин С, селен, цинк, витамин D, омега 3, селен, йод, марганец", - написала Надя.



Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Она поделилась самыми важными суперфудами для поддержания иммунитета. Эти продукты можно купить в любом магазине или на рынке и обогатить ими зимний рацион вашей семьи.

  • Болгарский перец. Содержит рекордное количества витамина С и других витаминов. В дневной рекомендуемой порции содержится: витамина С 279%, бета каротина 220%.
  • Перец содержит кверцетин, которые предотвращает развитие многих хронических заболевания и другие антиоксиданты с сильным противовоспалительным действием.
  • Лимон. Наверное, самый знаменитый источник витамина С. D-лимонен, который содержится в кожуре лимона способствует значительному снижению воспаления и повреждений толстой кишки. Он активизирует ферменты, необходимые для протекания детоксикации в печени.
  • Рыба северных морей или печень трески. Эти продукты богаты омега-3, ДГК и витамином D. Морепродукты также содержат много микроэлементов, включая йод, цинк и селен.

Добавьте рыбу северных морей в свой рацион 2-4 раза в неделю. Отдавайте предпочтение более мелкой рыбе, поскольку она склонна собирать менее токсичные металлы.

  • Костный бульон. Медленно приготовленный костный бульон содержит все аминокислоты и витаминов группы B в той форме, в которой ваш организм может легко их усваивать и использовать, а также важные минералы.

Он способствует здоровому пищеварению и поддерживает кишечник. Глицин играет важную роль в процессах детоксикации печени. Он также способствует здоровью суставов, костей и кожи", - рассказала Андреева.

Ранее нутрициолог рассказала, как поддержать печень и желчный пузырь: заботиться о том, чтобы печень производила качественную желчь в достаточном количестве, необходимо всем.

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