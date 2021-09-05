Нічний дожор: дієтолог розповіла, як припинити їсти перед сном

Ви знову вчора наїлися на ніч, хоч і обіцяли собі багато разів цього не робити. Тепер зрозуміло, чому у вас є зайва вага, а фігура не така струнка, як того хотілося б. Як же перестати це робити?
Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова поділилася в Instagram своїми секретами і порадами, як позбутися від "нічного дожора".
В першу чергу, важливо зрозуміти найголовнішу річ - бажання їсти далеко не завжди пов'язане з почуттям голоду. Найчастіше причину варто шукати набагато глибше. Витоками можуть служити психологічний стрес, втома, занепокоєння, компенсація нестачі любові, нелюбима робота, недбайливий начальник.
Все це характеризує емоційний голод, і він ніяк не пов'язаний зі звичайним голодом, який ми відчуваємо щоб заповнити сили.
Дати собі відпочинок! Розслабтеся, прийміть гарячу ванну, сходіть на вечірню прогулянку або на масаж. Повірте, це принесе вам не менше задоволення, ніж нічна трапеза.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Режим - це перше, що ми опрацьовуємо, коли вчимося правильно харчуватися в роботі над зниженням ваги. Так ви навчитеся контролювати свої прийоми і почуття насичення.
Баланс нутрієнтів на вашій тарілці і в вашому добовому раціоні.
Їжте солодощі тільки після основного прийому їжі, мабуть, найголовніше, не забороняйте собі їсти. Суворі заборони в принципі ніколи ні до чого хорошого не приводили, якщо тільки до зривів.
Ілюстративне фото (pexels.com)
У психології це називається "хвороблива фіксація". Запам'ятайте, чим більше ми собі забороняємо, тим більше хочемо. Тримайте в голові думку, що якщо ви дійсно захочете поїсти - ви це зробите. Ви здивуєтеся, але в такому випадку ймовірність появи імпульсивного нічного голоду зводиться практично на "ні".
Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла назвала джерела важливого вітаміну для жіночої краси і молодості.