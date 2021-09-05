Нічний дожор: дієтолог розповіла, як припинити їсти перед сном

В першу чергу, важливо зрозуміти найголовнішу річ - бажання їсти далеко не завжди пов'язане з почуттям голоду. Найчастіше причину варто шукати набагато глибше. Витоками можуть служити психологічний стрес, втома, занепокоєння, компенсація нестачі любові, нелюбима робота, недбайливий начальник.



Все це характеризує емоційний голод, і він ніяк не пов'язаний зі звичайним голодом, який ми відчуваємо щоб заповнити сили.

Що ж робити?

Дати собі відпочинок! Розслабтеся, прийміть гарячу ванну, сходіть на вечірню прогулянку або на масаж. Повірте, це принесе вам не менше задоволення, ніж нічна трапеза.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Режим - це перше, що ми опрацьовуємо, коли вчимося правильно харчуватися в роботі над зниженням ваги. Так ви навчитеся контролювати свої прийоми і почуття насичення.



Баланс нутрієнтів на вашій тарілці і в вашому добовому раціоні.



Їжте солодощі тільки після основного прийому їжі, мабуть, найголовніше, не забороняйте собі їсти. Суворі заборони в принципі ніколи ні до чого хорошого не приводили, якщо тільки до зривів.



Ілюстративне фото (pexels.com)

У психології це називається "хвороблива фіксація". Запам'ятайте, чим більше ми собі забороняємо, тим більше хочемо. Тримайте в голові думку, що якщо ви дійсно захочете поїсти - ви це зробите. Ви здивуєтеся, але в такому випадку ймовірність появи імпульсивного нічного голоду зводиться практично на "ні".