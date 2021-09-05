Ночной дожор: диетолог рассказала, как прекратить есть перед сном

В первую очередь, важно понять самую главную вещь - желание есть далеко не всегда связано с чувством голода. Зачастую причину стоит искать гораздо глубже. Истоками могут служить психологический стресс, усталость, беспокойство, компенсация недостатка любви, нелюбимая работа, нерадивый начальник.



Все это характеризует эмоциональный голод, и он никак не связан с обычным голодом, который мы испытываем чтобы восполнить силы.

Что же делать?

Дать себе отдых! Расслабьтесь, примите горячую ванну, сходите на вечернюю прогулку или на массаж. Поверьте, это принесет вам не меньше удовольствия, чем ночная трапеза.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Режим - это первое, что мы прорабатываем, когда учимся правильно питаться в работе над снижением веса. Так вы научитесь контролировать свои приемы и чувство насыщения.



Баланс нутриентов на вашей тарелке и в вашем суточном рационе.



Ешьте сладости только после основного приема пищи, пожалуй, самое главное, не запрещайте себе есть. Строгие запреты в принципе никогда ни к чему хорошему не приводили, если только к срывам.



Иллюстративное фото (pexels.com)

В психологии это называется "болезненная фиксация". Запомните, чем больше мы себе запрещает, тем больше хотим. Держите в голове мысль, что если вы действительно захотите поесть - вы это сделаете. Вы удивитесь, но в таком случае вероятность появления импульсивного ночного голода сводится практически на "нет".